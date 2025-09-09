  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya

Muratpasa, Turquie
depuis
$1,04M
;
50
Laisser une demande
ID: 27780
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Vivez pleinement votre vie dans les appartements de luxe du projet Luviya à Antalya

Ces appartements de luxe sont situés dans le quartier de Topçular à Muratpaşa. Grâce à sa proximité avec le boulevard Termesos, le quartier est facilement accessible et demeure un pôle d'attraction pour ceux qui souhaitent investir et s'y installer durablement.

Les appartements à vendre à Antalya sont proches des commodités du quotidien telles que les marchés, les centres commerciaux, les hôpitaux et les banques. Ils se trouvent à 2,8 km des centres commerciaux Ikea et Agora, à 4,4 km des centres commerciaux Mall of Antalya et Deepo, à 5,5 km de la plage de Mermerli, à 5.8 km de Mark Antalya et du centre-ville, à 8 km de l'aéroport international d'Antalya, à 11 km des plages de Konyaaltı et de Lara, et à 13 km de la gare routière d'Antalya.

Le projet Luviya est construit sur un terrain de 65 000 m² avec une surface constructible de 390.000 m². Le projet comprend 730 appartements, 104 résidences de marque, un centre commercial de 175 boutiques, 21 boutiques de rue, 35 bureaux, 1 restaurant, des ascenseurs, des parkings intérieurs et extérieurs, des bornes de recharge électriques, un sauna, un service de conciergerie, un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants, des espaces verts paysagers et des piscines intérieures et extérieures.

Les appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres à haut plafond du projet sont équipés d'appareils de cuisine intégrés, de climatiseurs de plafond, d'une chaudière au gaz naturel, de nids d'abeilles, d'un vestiaire, d'une porte en acier, d'un éclairage spot et LED et d'un interphone.


AYT-04507

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$320,442
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$86,957
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Turquie
depuis
$52,405
Complexe résidentiel Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$357,730
Quartier résidentiel Large apartments in new complex Novita 3, Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$154,821
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,04M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$75,741
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, terrain de basket, cinéma, etc.Il y a un immeuble avec des appartements d'une chambre dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduK…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquie
depuis
$1,57M
Nous offrons des villas avec piscines, parkings et terrasses.La résidence dispose de jardins paysagers et de sentiers pédestres, gazebos, terrains de jeux pour enfants, un centre de fitness, un spa, un bain turc, un café, une sécurité 24h/24.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipe…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Afficher tout Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Muratpasa, Turquie
depuis
$324,915
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements Avec Plan de Paiement Dans le Centre des Commodités à Antalya Muratpasa Les appartements sont situés dans le quartier Sinan, dans le quartier Muratpasa d'Antalya. Le quartier Sinan est en train de devenir une nouvelle étoile montante d'Antalya, avec les nombreux projets de rénov…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller