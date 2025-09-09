Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest

Appartements Avec Plan de Paiement Dans le Centre des Commodités à Antalya Muratpasa

Les appartements sont situés dans le quartier Sinan, dans le quartier Muratpasa d'Antalya. Le quartier Sinan est en train de devenir une nouvelle étoile montante d'Antalya, avec les nombreux projets de rénovation urbaine réalisés dans la région.

Les appartements élégants sont situés à quelques pas des commodités quotidiennes, de la vieille ville, de la plage de Mermerli, de la ligne de tramway nostalgique, du centre commercial MarkAntalya, du centre de santé privé Meydan et de la station de tramway. De plus, les appartements se trouvent à seulement 14 km de l'aéroport d'Antalya.

Les appartements sont situés dans Citynest, un projet composé de 43 appartements 1 chambre et 9 appartements duplex de 2 chambres sur 5 étages sur 624 m² de terrain total. Dans le projet, il y a un parking couvert pour 19 voitures avec ascenseur, issue de secours, système d'extinction d'incendie, réservoir d'eau pour incendie, générateur pour abri, réservoir d'eau propre, panneaux photovoltaïques, 2 ascenseurs, hall d'accueil, recharge commune pour véhicules électriques. stations, sécurité et caméras de sécurité.

Les appartements 1 chambre se composent d'un salon, d'une cuisine américaine, d'une salle de bains et d'un balcon. (Certains types d'appartements 1 chambre disposent de 2 balcons.)

Les appartements en duplex de 2 chambres comprennent une cuisine séparée, 2 salles de bains, un balcon et une terrasse. (Certains types d'appartements en duplex de 2 chambres disposent d'une cuisine américaine, de 2 balcons et de 2 terrasses.)

Les appartements à vendre à Antalya sont équipés d'un vestiaire, de parquet stratifié et de sols en céramique, d'un climatiseur, d'un combi à gaz, d'un ensemble intégré, d'un éclairage spot, d'une cabine de douche, d'un interphone et d'une porte extérieure en acier.

AYT-04118