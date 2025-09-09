  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest

Muratpasa, Turquie
depuis
$149,508
;
50
Laisser une demande
ID: 27888
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Avec Plan de Paiement Dans le Centre des Commodités à Antalya Muratpasa

Les appartements sont situés dans le quartier Sinan, dans le quartier Muratpasa d'Antalya. Le quartier Sinan est en train de devenir une nouvelle étoile montante d'Antalya, avec les nombreux projets de rénovation urbaine réalisés dans la région.

Les appartements élégants sont situés à quelques pas des commodités quotidiennes, de la vieille ville, de la plage de Mermerli, de la ligne de tramway nostalgique, du centre commercial MarkAntalya, du centre de santé privé Meydan et de la station de tramway. De plus, les appartements se trouvent à seulement 14 km de l'aéroport d'Antalya.

Les appartements sont situés dans Citynest, un projet composé de 43 appartements 1 chambre et 9 appartements duplex de 2 chambres sur 5 étages sur 624 m² de terrain total. Dans le projet, il y a un parking couvert pour 19 voitures avec ascenseur, issue de secours, système d'extinction d'incendie, réservoir d'eau pour incendie, générateur pour abri, réservoir d'eau propre, panneaux photovoltaïques, 2 ascenseurs, hall d'accueil, recharge commune pour véhicules électriques. stations, sécurité et caméras de sécurité.

Les appartements 1 chambre se composent d'un salon, d'une cuisine américaine, d'une salle de bains et d'un balcon. (Certains types d'appartements 1 chambre disposent de 2 balcons.)

Les appartements en duplex de 2 chambres comprennent une cuisine séparée, 2 salles de bains, un balcon et une terrasse. (Certains types d'appartements en duplex de 2 chambres disposent d'une cuisine américaine, de 2 balcons et de 2 terrasses.)

Les appartements à vendre à Antalya sont équipés d'un vestiaire, de parquet stratifié et de sols en céramique, d'un climatiseur, d'un combi à gaz, d'un ensemble intégré, d'un éclairage spot, d'une cabine de douche, d'un interphone et d'une porte extérieure en acier.


AYT-04118

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$227,805
Complexe résidentiel Clower Complex
Didim, Turquie
depuis
$123,221
Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Alanya, Turquie
depuis
$264,724
Quartier résidentiel Sfera Residence Apartments in Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$154,821
Immeuble
Bahcelievler, Turquie
depuis
$255,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Muratpasa, Turquie
depuis
$149,508
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complexe résidentiel New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complexe résidentiel New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complexe résidentiel New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complexe résidentiel New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complexe résidentiel New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Serik, Turquie
depuis
$699,147
Nous vous proposons une villa moderne et de qualité avec une piscine, un jardin, un parking, des balcons et une terrasse.Achèvement - mai 2023.Caractéristiques des appartements La maison comprend 4 chambres, un salon, une cuisine ouverte, 4 salles de bains, un dressing, un sauna et une baign…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$344,214
Le projet a une conception innovante et une construction de qualité et comprend des espaces de vie visant à s'intégrer à la nature et à l'harmonie. Les 3 750 m2 d'espaces verts et de paysages vous permettront de respirer profondément loin de la congestion de la métropole, en vous laissant se…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$310,688
La résidence dispose d'un petit centre d'affaires avec des magasins, des bureaux, des cafés et des restaurants, une salle de sport, sécurité, sentiers pédestres, un sauna et un hammam, un espace vert, une piscine intérieure, une aire de jeux pour enfants.Achèvement - octobre 2023.Emplacement…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller