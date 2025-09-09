  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa

Muratpasa, Turquie
depuis
$1,53M
;
34
Laisser une demande
ID: 27761
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements en lotissement avec parking fermé et piscine commune dans le quartier de Gençlik

Le projet est situé dans le quartier de Gençlik à Muratpaşa, l'un des quartiers centraux et prestigieux d'Antalya. Ce quartier se distingue par sa proximité avec la plage et des zones de loisirs clés comme le parc Karaalioğlu, offrant de belles opportunités tant pour la vie résidentielle que pour l'investissement. Doté d'infrastructures solides et de nombreux équipements sociaux, le quartier offre un accès facile à divers services tels que cafés, restaurants, écoles et établissements de santé. De plus, sa situation centrale et sa proximité avec la mer contribuent à maintenir la valeur des biens immobiliers et à optimiser le potentiel de revenus locatifs.

Les appartements à vendre à Antalya sont idéalement situés à 400 m de la prestigieuse rue Işıklar, à 750 m de Kaleiçi (vieille ville), à ​​800 m du parc Yalım, à 2,8 km du centre commercial MarkAntalya, à 6,5 km des plages de Konyaaltı et à 14 km de l'aéroport d'Antalya.

Construit sur un terrain de 3 200 m², le projet est conçu comme un site d'un seul tenant avec 6 000 m² de parking fermé sur deux niveaux et des espaces communs, comprenant un hammam, une salle de sport, un sauna, une piscine olympique et une aire de jeux pour enfants, pour un total de 19 000 m² d'espaces clos.

Les appartements avec vue sur la mer, situés sur le site, offrent des équipements communs tels qu'un hammam, une salle de sport, un sauna, une piscine et une aire de jeux pour enfants. Le projet propose également des appartements T3 en rez-de-jardin et des duplex T3 en attique, avec différents types et configurations.


AYT-04516

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$82,572
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Turquie
depuis
$134,534
Complexe résidentiel New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$169,122
Quartier résidentiel New Alanya Property with Luxury Hotel Facilities
Mahmutlar, Turquie
depuis
$145,211
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$223,839
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,53M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$315,199
Cette résidence de classe confort avec une infrastructure riche est une excellente opportunité pour les investisseurs qui veulent acheter des biens immobiliers modernes à des prix abordables.Au coeur d'une grande et très populaire région d'Alanya - Kestel, à 200 mètres de la côte. Le complex…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Quartier résidentiel One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Quartier résidentiel One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Quartier résidentiel One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Quartier résidentiel One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Quartier résidentiel One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$120,653
-L'appartement d'une chambre nouvellement construit dans le complexe d'appartements 5 étoiles sera un excellent investissement. nous sommes heureux de vous offrir ce projet d'appartement moderne à Mahmutlar avec des finitions haut de gamme. Bien sûr, seuls les matériaux certifiés sont utilis…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magic Hills
Quartier résidentiel Magic Hills
Quartier résidentiel Magic Hills
Quartier résidentiel Magic Hills
Quartier résidentiel Magic Hills
Afficher tout Quartier résidentiel Magic Hills
Quartier résidentiel Magic Hills
Toslak, Turquie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Agence
Sun World Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller