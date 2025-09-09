  1. Realting.com
  Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest

Muratpasa, Turquie
depuis
$324,915
;
50
ID: 27890
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Avec Plan de Paiement Dans le Centre des Commodités à Antalya Muratpasa

Les appartements sont situés dans le quartier Sinan, dans le quartier Muratpasa d'Antalya. Le quartier Sinan est en train de devenir une nouvelle étoile montante d'Antalya, avec les nombreux projets de rénovation urbaine réalisés dans la région.

Les appartements élégants sont situés à quelques pas des commodités quotidiennes, de la vieille ville, de la plage de Mermerli, de la ligne de tramway nostalgique, du centre commercial MarkAntalya, du centre de santé privé Meydan et de la station de tramway. De plus, les appartements se trouvent à seulement 14 km de l'aéroport d'Antalya.

Les appartements sont situés dans Citynest, un projet composé de 43 appartements 1 chambre et 9 appartements duplex de 2 chambres sur 5 étages sur 624 m² de terrain total. Dans le projet, il y a un parking couvert pour 19 voitures avec ascenseur, issue de secours, système d'extinction d'incendie, réservoir d'eau pour incendie, générateur pour abri, réservoir d'eau propre, panneaux photovoltaïques, 2 ascenseurs, hall d'accueil, recharge commune pour véhicules électriques. stations, sécurité et caméras de sécurité.

Les appartements 1 chambre se composent d'un salon, d'une cuisine américaine, d'une salle de bains et d'un balcon. (Certains types d'appartements 1 chambre disposent de 2 balcons.)

Les appartements en duplex de 2 chambres comprennent une cuisine séparée, 2 salles de bains, un balcon et une terrasse. (Certains types d'appartements en duplex de 2 chambres disposent d'une cuisine américaine, de 2 balcons et de 2 terrasses.)

Les appartements à vendre à Antalya sont équipés d'un vestiaire, de parquet stratifié et de sols en céramique, d'un climatiseur, d'un combi à gaz, d'un ensemble intégré, d'un éclairage spot, d'une cabine de douche, d'un interphone et d'une porte extérieure en acier.


AYT-04118

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Muratpasa, Turquie
depuis
$324,915
