  2. Turquie
  3. Muratpasa
  Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar

Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar

Muratpasa, Turquie
depuis
$765,198
;
24
ID: 27880
ID: 27880
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2019
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    12

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue sur la Montagne et la Mer à Mahmutlar

Mahmutlar attire l'attention des investisseurs et de ceux qui la considère comme une résidence d'été avec ses plages naturelles et ses lieux touristiques.

Les immobiliers à vendre à Alanya sont à proximité des cafés, des restaurants, des supermarchés, des magasins, des parcs, du bazar et des gares routières. Les immobiliers en bord de mer se trouvent à 12 km du centre d'Alanya et à 34 km de l'aéroport.

La résidence, qui bénéficie d'un accès facile à la mer, se compose de deux blocs de 174 appartements. La résidence offre des installations à ses résidents telles qu'une plage et un quai, un jardin spacieux, un parcours de minigolf, des sentiers pédestres et une piste de course, des aires de jeux pour enfants, des parkings intérieurs et extérieurs, un terrain de basket-ball, une piscine intérieure et extérieure, une piscine pour enfants, un sauna, un bain turc. bain, jacuzzi, salle de massage, hammam, salle de sport, café, bar, générateur, concierge, réception, hall, caméras de sécurité et sécurité 24h/24 et 7j/7.

Les appartements comprennent un salon, une cuisine séparée ou ouverte, une salle de bains et un balcon. Certains d'entre eux comprennent également une salle de bains attenante et les duplex comprennent des terrasses.


AYT-01450

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

