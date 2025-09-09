  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya

Muratpasa, Turquie
depuis
$422,625
;
50
Laisser une demande
ID: 27776
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Vivez pleinement votre vie dans les appartements de luxe du projet Luviya à Antalya

Ces appartements de luxe sont situés dans le quartier de Topçular à Muratpaşa. Grâce à sa proximité avec le boulevard Termesos, le quartier est facilement accessible et demeure un pôle d'attraction pour ceux qui souhaitent investir et s'y installer durablement.

Les appartements à vendre à Antalya sont proches des commodités du quotidien telles que les marchés, les centres commerciaux, les hôpitaux et les banques. Ils se trouvent à 2,8 km des centres commerciaux Ikea et Agora, à 4,4 km des centres commerciaux Mall of Antalya et Deepo, à 5,5 km de la plage de Mermerli, à 5.8 km de Mark Antalya et du centre-ville, à 8 km de l'aéroport international d'Antalya, à 11 km des plages de Konyaaltı et de Lara, et à 13 km de la gare routière d'Antalya.

Le projet Luviya est construit sur un terrain de 65 000 m² avec une surface constructible de 390.000 m². Le projet comprend 730 appartements, 104 résidences de marque, un centre commercial de 175 boutiques, 21 boutiques de rue, 35 bureaux, 1 restaurant, des ascenseurs, des parkings intérieurs et extérieurs, des bornes de recharge électriques, un sauna, un service de conciergerie, un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants, des espaces verts paysagers et des piscines intérieures et extérieures.

Les appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres à haut plafond du projet sont équipés d'appareils de cuisine intégrés, de climatiseurs de plafond, d'une chaudière au gaz naturel, de nids d'abeilles, d'un vestiaire, d'une porte en acier, d'un éclairage spot et LED et d'un interphone.


AYT-04507

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Muratpasa, Turquie
depuis
$200,129
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Torba, Turquie
depuis
$915,251
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$678,405
Complexe résidentiel Tropicana Complex
Akbuk, Turquie
depuis
$250,709
Quartier résidentiel Excellent penthouse for sale in the heart of Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$212,478
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$422,625
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure for tourists, in a green and ecologically clean area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure for tourists, in a green and ecologically clean area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure for tourists, in a green and ecologically clean area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure for tourists, in a green and ecologically clean area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure for tourists, in a green and ecologically clean area of Oba, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure for tourists, in a green and ecologically clean area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure for tourists, in a green and ecologically clean area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$166,630
Le projet est situé dans la zone supérieure d'Oba, qui a une vue unique et magnifique sur Alanya et se distingue par sa nature et l'air pur. En même temps, tout le confort de la vie en ville à distance de marche.Dans le projet appartements avec 1-4 chambres. De grandes fenêtres offrent une v…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$403,482
Le projet se compose de deux immeubles résidentiels de haute hauteur et comprend des appartements avec 1-4 chambres.CaractéristiquesPiscines intérieures et extérieuresCentre de remise en formeJardinSaunaAire de jeux pour enfantsTerrain de tennisTerrain de sport10% de réduction en cas de paie…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Afficher tout Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargicak, Turquie
depuis
$148,414
These eco-friendly apartments in Alanya located in a unique location in Kargıcak are the only short walking distance to selected beach cafes. The shopping mall is just 300 meters and Gaipasa-Alanya airport is just 25 km. - Unique eco-friendly apartment in Alanya. - Low energy consumption. - …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller