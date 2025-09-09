Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya

Appartements élégants dans un complexe résidentiel à seulement 200 m de la plage de Kargıcak, Alanya

Alanya est une région côtière offrant un niveau de vie élevé, développée dans les domaines de l'immobilier, de la construction, du tourisme et du commerce. Kargıcak, située à l'est d'Alanya, est une zone en plein essor, réputée pour sa nature, sa tranquillité et sa demande croissante. La région abrite principalement des villas et des complexes de luxe dotés de nombreuses installations.

Les appartements à vendre à Alanya, Antalya, sont situés dans un complexe résidentiel à quelques pas de toutes les commodités. Le complexe se trouve à 200 m de la plage, à 2,3 km d'un centre commercial, à 10,6 km d'un hôpital, à 14 km du centre-ville d'Alanya et à 25 km de l'aéroport de Gazipaşa.

Le projet de Kargıcak Alanya est construit sur un terrain de 6 500 m² et se compose de 3 immeubles totalisant 100 appartements. Le complexe comprend une piscine extérieure, un bassin pour enfants, un parking, un sauna, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants, un jardin paysager, une pergola, un générateur et un système de télévision par satellite centralisé.

Les appartements, proposés dans différentes configurations, seront livrés aux acquéreurs avec des prestations telles que le revêtement de sol, l'éclairage, la peinture murale, des salles de bains et des cuisines équipées, un escalier et des garde-corps de balcon.

AYT-04552