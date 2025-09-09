  1. Realting.com
  Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya

Muratpasa, Turquie
depuis
$350,814
;
38
ID: 27703
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements élégants dans un complexe résidentiel à seulement 200 m de la plage de Kargıcak, Alanya

Alanya est une région côtière offrant un niveau de vie élevé, développée dans les domaines de l'immobilier, de la construction, du tourisme et du commerce. Kargıcak, située à l'est d'Alanya, est une zone en plein essor, réputée pour sa nature, sa tranquillité et sa demande croissante. La région abrite principalement des villas et des complexes de luxe dotés de nombreuses installations.

Les appartements à vendre à Alanya, Antalya, sont situés dans un complexe résidentiel à quelques pas de toutes les commodités. Le complexe se trouve à 200 m de la plage, à 2,3 km d'un centre commercial, à 10,6 km d'un hôpital, à 14 km du centre-ville d'Alanya et à 25 km de l'aéroport de Gazipaşa.

Le projet de Kargıcak Alanya est construit sur un terrain de 6 500 m² et se compose de 3 immeubles totalisant 100 appartements. Le complexe comprend une piscine extérieure, un bassin pour enfants, un parking, un sauna, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants, un jardin paysager, une pergola, un générateur et un système de télévision par satellite centralisé.

Les appartements, proposés dans différentes configurations, seront livrés aux acquéreurs avec des prestations telles que le revêtement de sol, l'éclairage, la peinture murale, des salles de bains et des cuisines équipées, un escalier et des garde-corps de balcon.


AYT-04552

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

