Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya

Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya

Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre croissant de magasins de marque et de supermarchés à Kargicak, son développement est plus rapide.

Les appartements à vendre à Alanya en Turquie se trouvent à 2,8 km de la plage, 3,4 km du centre de Kargicak, 5,2 km du centre de Mahmutlar, 12 km du centre commercial Alanyum, 14,2 km du château d'Alanya, 14 km du centre d'Alanya et 25 km de l'aéroport de Gazipasa.

La résidence est construite sur une superficie de 15.000 m² et comprend de nombreux équipements tels qu'un terrain de basket, un court de tennis, une piscine intérieure et une piscine extérieure, un centre de fitness, un hammam, un sauna, une aire de jeux, et des parkings intérieurs et extérieurs.

Les appartements sont dotés de hauts plafonds, de designs élégants et de matériaux de haute qualité. Ils sont équipés d'une isolation phonique et thermique, un système de maison intelligente, un système de chauffage au sol optionnel, une infrastructure LED au plafond et des climatiseurs cachés. La face arrière des téléviseurs est recouverte de marbre.

AYT-03885