Complexe résidentiel LAVINYA QUEEN

Nouvelle construction en Mersin, Tomyuk

Deux blocs sur 13 étages (parking, zéro étage + 13 étages)

Appartements 1+1 et 2+1

Superficies 1+1 - 75 m2 brut, 49 m2 net

Superficies 2+1 - 120 m2 brut, 85 m2 net

Début de la construction - 30.06.2022

Fin de construction - 30.05.2024

Distance jusqu'à la mer - 450 mètres



Distance jusqu'au centre de Erdemli - 7 km

Clinique familiale - 1000m

Bazar, Supermarché Migros - 70m

École primaire - 100m

Restaurant - 50m

Boulangerie - 50m

Tous les appartements auront un système de maison intelligente

Il y aura insonorisation entre les appartements.

A l'étage 2 ascenseurs, 2 escaliers

Bloc A - 5 appartements à l'étage

Bloc B - 6 appartements à l'étage

Prix 1+1 à partir de 83,000 euros

Prix 2+1 à partir de 116,500 euros

40% premier paiement, 16 mois versement

Caractéristiques de l'appartement

Climatisation

Dilution de chauffage

Perspectives de gazéification

On utilise un ponce résistant à la chaleur.

Système d'ascenseur intelligentDétails de l'appartement: Plafond de suspension

MDF armoires de cuisine avec comptoir en pierre

Cabinet dans le couloir

Armoire

Casiers de salle de bains

Porte extérieure en acier

Double verre pvc avec fonction de verre thermique

Murs peints avec peinture étanche

Les salles de bains auront cabines de douche, lavabo HILTON, revêtements muraux en céramique et installations

Cabine de douche 1ère classe

Plancher dans les zones résidentielles - stratifié - 8 mm., dans l'unité sanitaire, balcons et couloir - carreauxL'infrastructure du complexe: Groupe électrogène

Sécurité.

Surveillance vidéo

Parking ouvert

Stationnement souterrain

Stationnement à vélo

Piscine

Piscine ouverte

Piscine pour enfants

Parc aquatique

Aire de jeux ouverte

Salle de jeux pour enfants

Boîte à sable

terrain de basketball

Zone de barbecue

Paysans

Aire de jeux de fitness en plein air

Marches

Aménagement du paysage

Terrain de tennis

Hamam (2 unités)

Sauna (2 unités)

Salle de choc

Salle de fitness intérieure

Tennis de table

Billards