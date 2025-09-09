  1. Realting.com
  Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin

Mezitli, Turquie
$93,001
24
ID: 27618
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Mezitli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    2025
  Nombre d'étages
    15

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements neufs avec vue unique sur la mer à seulement 200 m de la plage à Tece, Mersin

Les appartements à vendre à Mersin sont situés à Tece, à seulement 200 m de la plage, dans un élégant complexe résidentiel de deux immeubles. Surnommée la perle de la Méditerranée, Mersin est devenue ces dernières années l'une des principales villes côtières de Turquie grâce à d'importants investissements. Le quartier de Tece, qui fait partie de Mezitli, est un centre de vie dynamique qui suscite un vif intérêt auprès des investisseurs locaux et internationaux. Avec son climat, la mer, son patrimoine historique, sa beauté naturelle et ses prix immobiliers abordables, Mersin s'impose comme l'une des destinations les plus prisées de Turquie.

Les appartements à vendre à Mersin sont accessibles à pied depuis la mer, les marchés et les commodités du quotidien. L'emplacement des appartements est très avantageux : à 200 m de la plage, à 1 km de l'autoroute de Çeşmeli, à 8 km du centre commercial Soli Center, à 14 km du centre commercial Sayapark, à 15 km de la marina de Mersin, à 17 km du centre commercial Forum et à 89 km de l'aéroport international de Çukurova.

Les appartements prêts à emménager à Tece sont situés dans un complexe résidentiel composé de deux blocs. Le projet comprend de nombreux équipements sociaux tels qu'un parking extérieur, un ascenseur, une piscine, une aire de jeux pour enfants et des pergolas.

Les appartements de 1 et 2 chambres disposent d'un séjour, d'une cuisine américaine, d'une salle de bains, d'un dressing et d'un balcon. Construits avec des matériaux haut de gamme, ils bénéficient de finitions haut de gamme. Les détails intérieurs comprennent des plafonds suspendus, des meubles de cuisine, des meubles de toilette, des meubles de salle de bains, des plans de travail de cuisine, une porte d'entrée en acier, des sanitaires haut de gamme, des cabines de douche haut de gamme et un parquet de 10 mm avec joints larges.


Mezitli, Turquie
Realting.com
Aller