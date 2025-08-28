  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.

Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.

Mezitli, Turquie
depuis
$56,481
;
ID: 27519
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Mezitli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Vidéo des appartements et l'avancement de la construction sera envoyé sur demande!

Offre de notre entreprise - 20% de réduction sur les appartements dans ce projet!

Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.

Le complexe est situé sur une superficie de 3.911 m2 et se compose de deux blocs, appartements 1 + 1 et 2 + 1 sont à vendre, avec une superficie de 53 m2 à 92 m2.

Toutes les infrastructures de la ville sont à proximité - magasins, restaurants, établissements d'enseignement et de médecine.

Les appartements sont équipés de plafonds suspendus, armoires de cuisine, dressing. Les salles de bains sont équipées de plomberie de première classe, cabines de douche de haute qualité et armoires de salle de bains.

Acompte 50%
Pas de versements pour 24 mois!

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.

Aménagement de l'appartement:

  • Appartements d'une chambre (1+1) - 53 m2
  • Appartements de deux chambres (2+1) - 92 m2

Infrastructure:

  • Grande piscine
  • Aire de jeux pour enfants
  • Gazebos
  • Espace barbecue
  • Parking souterrain fermé

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Mezitli, Turquie

