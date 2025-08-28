Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.

Vidéo des appartements et l'avancement de la construction sera envoyé sur demande!

Offre de notre entreprise - 20% de réduction sur les appartements dans ce projet!

Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.

Le complexe est situé sur une superficie de 3.911 m2 et se compose de deux blocs, appartements 1 + 1 et 2 + 1 sont à vendre, avec une superficie de 53 m2 à 92 m2.

Toutes les infrastructures de la ville sont à proximité - magasins, restaurants, établissements d'enseignement et de médecine.

Les appartements sont équipés de plafonds suspendus, armoires de cuisine, dressing. Les salles de bains sont équipées de plomberie de première classe, cabines de douche de haute qualité et armoires de salle de bains.

Acompte 50%

Pas de versements pour 24 mois!

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.

Aménagement de l'appartement:

Appartements d'une chambre (1+1) - 53 m2

Appartements de deux chambres (2+1) - 92 m2

Infrastructure:

Grande piscine

Aire de jeux pour enfants

Gazebos

Espace barbecue

Parking souterrain fermé

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.