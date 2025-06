Complexe résidentiel CONCEPT

Kepez, Turquie

Le complexe résidentiel comprend 359 appartements (avec 1, 2 et 3 chambres) et 51 locaux commerciaux (18 bureaux et 33 magasins), piscines intérieures et extérieures pour enfants et adultes, un sauna, un centre de remise en forme et une aire de jeux pour enfants en plein air, un parking. En …