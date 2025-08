Un complexe résidentiel moderne dans le centre historique de Tbilissi, au cœur même du prestigieux quartier de Marjanishvili, où l'art, le confort, la nature et la dynamique de la vie urbaine sont harmonieusement liés. C'est le choix parfait pour ceux qui apprécient le confort, la sécurité et une atmosphère inspirante. Le complexe est particulièrement adapté à un mode de vie calme et satisfaisant, y compris pour les retraités et tous ceux qui cherchent à trouver un équilibre entre vie privée et activité sociale.

Ici, les résidents peuvent profiter d'une tranquillité et d'un confort absolus grâce à un système de sécurité bien pensé et des équipements modernes. L'architecture inspirée de l'art et les intérieurs élégants créent un espace unique rempli d'esthétique et d'inspiration. Des espaces sociaux et de coworking sont prévus pour la communication et le travail, contribuant à la formation d'une communauté amicale et proche. Excellente accessibilité des transports, ainsi que la proximité des théâtres, musées, restaurants et parcs, permettent aux résidents d'être toujours au centre de la vie culturelle et sociale de Tbilissi.

Disposition (murs blancs):

Résidence d'une chambre: surface à partir de 46.1 m2, prix à partir de 143,000 $.

Résidence de deux chambres: surface à partir de 91,2 m2, prix à partir de 310,000 $.

Résidence de trois chambres: surface à partir de 220,2 m2, prix à partir de 639 000 $.



Infrastructure complexe:

Piscine.

Centre de fitness.

Aire de jeux pour enfants.

Parking souterrain.

Zones récréatives et hall d'entrée.

Spa avec deux saunas.

Cour privée verte de 1000 m2.

Service de conciergerie 24/7 & Sécurité.

Coworking & Espaces de travail partagés.





Le complexe est situé dans un endroit unique où se rencontrent trois symboles du quartier : le théâtre Marjanishvili, la station de métro et le parc. Le théâtre Marjanishvili est le centre culturel de la ville, où les classiques et la modernité fusionnent sur scène, transformant chaque soir en une véritable célébration de l'art pour les habitants du complexe. La station de métro Marjanishvili se trouve à quelques minutes à pied, offrant un accès rapide à n'importe quel quartier de Tbilissi et rendant la ville aussi pratique que possible. Le parc est une oasis verte pour les promenades, les courses du matin, la lecture et la détente dans l'air frais, et son atmosphère crée un sentiment d'harmonie avec la nature en plein centre-ville.