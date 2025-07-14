Complexe résidentiel SPANISH QUARTER

Conformément à notre mission, nous sommes convaincus que le partenariat avec 6 loyers internationaux de haut niveau, l'intégration de leurs connaissances et de leur expérience sont extrêmement importants pour créer des produits d'investissement sur le marché immobilier de la Géorgie.

Après deux ans de négociations minutieuses, ELT Group est devenu le partenaire exclusif du prestigieux Barceló Hotel Group, la deuxième plus grande chaîne hôtelière en Espagne et l'une des trente plus grandes au monde, avec plus de 6 volumes de plus de 250 hôtels dans 22 pays.