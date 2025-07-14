  1. Realting.com
Complexe résidentiel SPANISH QUARTER

Tbilissi, Géorgie
depuis
$84,555
depuis
$2,200/m²
;
4 1
ID: 28005
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    22

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Conformément à notre mission, nous sommes convaincus que le partenariat avec 6 loyers internationaux de haut niveau, l'intégration de leurs connaissances et de leur expérience sont extrêmement importants pour créer des produits d'investissement sur le marché immobilier de la Géorgie.

Après deux ans de négociations minutieuses, ELT Group est devenu le partenaire exclusif du prestigieux Barceló Hotel Group, la deuxième plus grande chaîne hôtelière en Espagne et l'une des trente plus grandes au monde, avec plus de 6 volumes de plus de 250 hôtels dans 22 pays.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
