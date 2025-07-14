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Quartier résidentiel Moedani

Tbilissi, Géorgie
depuis
$68,040
;
6
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ID: 46
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/11/2021

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Adresse
    Nikifore Irbakhi Street, 11 b
  • Métro
    Avlabari (~ 200 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Maison à panneaux
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2022

À propos du complexe

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Moedani est un complexe multifonctionnel situé sur une superficie de 1,3 hectares et combinant des appartements résidentiels, un hôtel, des salles de commerce et de travail et, surtout, 5100 m2 d'espace public gratuit. Moedani se compose de 4 blocs résidentiels, sur les premiers étages desquels restaurants, bars, cafés et magasins pour tous les goûts seront situés. Les 80 chambres de l'hôtel seront disponibles pour les propriétaires et leurs invités.

La disposition de l'hôtel type n'est pas standard, avec une architecture de grenier. La superficie de l'appartement varie de 40m2 à 250 m2. Les normes de sécurité à Moedani sont respectées à un niveau élevé - le complexe sera équipé d'un système moderne de sécurité incendie et de surveillance vidéo.

Les résidents du complexe et les invités de l'hôtel Maudani auront un parking pratique et un centre de remise en forme. Vous bénéficierez d'une gamme complète de services hôteliers classiques, et les professionnels leur fourniront tout ce qui est nécessaire.

Les appartements du complexe Moedani sont un investissement à long terme. Moedani est le futur point chaud de la ville, où seront situés les magasins et les services de restauration les plus branchés. Rempli de touristes et de locaux, notre complexe sera le lieu de nombreux événements, et la propriété et la location d'appartements ici deviendra un investissement de plus en plus rentable. La construction du complexe Moedani prendra fin en décembre 2022.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison
Surface, m² 48.4 – 59.3
Prix ​​par m², USD 1,350 – 1,750
Prix ​​de l'appartement, USD 68,040 – 84,700

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

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