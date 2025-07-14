Quartier résidentiel Moedani

Moedani est un complexe multifonctionnel situé sur une superficie de 1,3 hectares et combinant des appartements résidentiels, un hôtel, des salles de commerce et de travail et, surtout, 5100 m2 d'espace public gratuit. Moedani se compose de 4 blocs résidentiels, sur les premiers étages desquels restaurants, bars, cafés et magasins pour tous les goûts seront situés. Les 80 chambres de l'hôtel seront disponibles pour les propriétaires et leurs invités.



La disposition de l'hôtel type n'est pas standard, avec une architecture de grenier. La superficie de l'appartement varie de 40m2 à 250 m2. Les normes de sécurité à Moedani sont respectées à un niveau élevé - le complexe sera équipé d'un système moderne de sécurité incendie et de surveillance vidéo.

Les résidents du complexe et les invités de l'hôtel Maudani auront un parking pratique et un centre de remise en forme. Vous bénéficierez d'une gamme complète de services hôteliers classiques, et les professionnels leur fourniront tout ce qui est nécessaire.



Les appartements du complexe Moedani sont un investissement à long terme. Moedani est le futur point chaud de la ville, où seront situés les magasins et les services de restauration les plus branchés. Rempli de touristes et de locaux, notre complexe sera le lieu de nombreux événements, et la propriété et la location d'appartements ici deviendra un investissement de plus en plus rentable. La construction du complexe Moedani prendra fin en décembre 2022.