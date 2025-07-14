  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Avlabari Residence.

Appartement dans un nouvel immeuble Avlabari Residence.

Tbilissi, Géorgie
depuis
$2,800
depuis
$3,500/m²
;
4
ID: 32754
Dernière actualisation: 28/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

À propos du complexe

Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул. Вахтанга Мееквси N10, проект Avlabari Residence, 53,6 кв.м., 1 кв.м., цена 2800 долларов США, итого 150 080 долларов США, 2 этаж, первоначальный взнос 20%, что составляет 30 016 долларов США, 40% по завершении строительства, строительство здания будет завершено в декабре 2025 года.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

