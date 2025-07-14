  1. Realting.com
Complexe résidentiel Well House

Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,500
depuis
$1,800/m²
;
7
ID: 32907
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
    Monolithique
  • L'année de construction
    2027
    2027
  • Options de finition
    Аvec finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    22
    22

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

