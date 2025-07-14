Complexe résidentiel Résidence King Tamar by Archi

  1. Realting.com
ID: 32654
Dernière actualisation: 15/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Teknikuri Universiteti (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

À propos du complexe

King Tamar by Archi est une résidence haut de gamme située au cœur de Tbilissi, sur l’avenue du Roi Tamar, l’un des quartiers les plus recherchés et dynamiques de la capitale. Le projet allie architecture raffinée, confort moderne et vues panoramiques spectaculaires.

Conçu par l’architecte renommé Wei Yap Ooi, le bâtiment utilise des matériaux écologiques et performants, dont les blocs YTONG allemands et le verre à faible émissivité, garantissant isolation, durabilité et élégance.

La résidence propose un centre de fitness, un spa, un café, une piscine extérieure, un cinéma et des terrasses offrant une vue imprenable sur la ville.

Avec des prix à partir de 2 500 USD/m² et un rendement locatif estimé entre 8 et 10 % par an, King Tamar by Archi représente une opportunité d’investissement exceptionnelle, soutenue par la qualité et la fiabilité du groupe Archi.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

