Tbilissi Town est un complexe résidentiel multifonctionnel haut de gamme qui offre une vie luxueuse et rassemble les meilleurs. Le complexe est à 20 minutes en voiture du centre de Tbilissi, à une altitude de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le projet offre des installations hôtelières et commerciales, y compris un hôtel de marque internationale. L'un des principaux avantages de la ville de Tbilissi est sa proximité avec la nature et son isolement total de l'agitation de la ville. Le complexe a toutes les conditions pour une vie confortable, y compris les terrains de jeux pour enfants et les magasins de détail.