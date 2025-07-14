  1. Realting.com
  Géorgie
  Tbilissi
  Complexe résidentiel

Complexe résidentiel

Tbilissi, Géorgie
depuis
$63,700
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
24
ID: 5709
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Tbilissi Town est un complexe résidentiel multifonctionnel haut de gamme qui offre une vie luxueuse et rassemble les meilleurs. Le complexe est à 20 minutes en voiture du centre de Tbilissi, à une altitude de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le projet offre des installations hôtelières et commerciales, y compris un hôtel de marque internationale. L'un des principaux avantages de la ville de Tbilissi est sa proximité avec la nature et son isolement total de l'agitation de la ville. Le complexe a toutes les conditions pour une vie confortable, y compris les terrains de jeux pour enfants et les magasins de détail.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 46.0 – 54.0
Prix ​​par m², USD 1,385 – 1,391
Prix ​​de l'appartement, USD 63,700 – 75,138
Appartements 2 chambres
Surface, m² 88.0 – 89.0
Prix ​​par m², USD 1,394 – 1,400
Prix ​​de l'appartement, USD 122,640 – 124,600
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 200.0 – 600.0
Prix ​​par m², USD 617 – 1,403
Prix ​​de l'appartement, USD 238,574 – 370,160

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l'immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
