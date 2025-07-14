  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Complexe résidentiel Saburtalo Kavtaradze

Complexe résidentiel Saburtalo Kavtaradze

Tbilissi, Géorgie
depuis
$83,500
BTC
0.9932159
ETH
52.0586905
USDT
82 555.1562369



8
ID: 33113
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Delisi (~ 900 m)
  • Métro
    Vazha-Pshavela (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    28

À propos du complexe

Introduction d'un nouveau projet ambitieux — un complexe résidentiel de première classe créé pour ceux qui apprécient le confort, la sécurité et les infrastructures urbaines modernes. Le complexe est situé sur un territoire paysager d'une superficie de 16 490 m2 et se compose de deux bâtiments d'une hauteur de 24 et 28 étages. Une caractéristique du projet est une immense cour avec une superficie de 1 hectare, transformée en une zone de loisirs à part entière.

  • Nombre d'appartements: 534.

  • Penthouses: 10 offres exclusives aux étages supérieurs.

  • Parking: Un parking de cinq niveaux pour 334 places de stationnement.

  • Date d'achèvement : juin 2027.

L'état des appartements lors de la livraison dans la norme "cadre blanc" implique de recevoir le logement entièrement prêt pour la finition finale, ce qui économise considérablement votre temps et votre effort. La norme de livraison comprend des fenêtres et des portes en aluminium de qualité supérieure, une porte d'entrée en fer fiable avec un interphone installé, un plancher nivelé et des cloisons internes en plâtre. En outre, le câblage électrique a été installé dans l'appartement (jusqu'à 5 points dans chaque pièce), des tuyaux à gaz ont été installés dans la cuisine et l'armoire de chauffage, des tuyaux de chauffage ont été installés, ainsi que les élévateurs d'eau et d'égout principaux. Le balcon est bordé de grès en porcelaine résistant au gel, et des détecteurs de gaz et des systèmes de notification d'incendie sont installés pour une sécurité supplémentaire.

Mise en page

  • Appartement de 1 chambre, surface à partir de 48.2 m2, prix à partir de 83,500 $.

  • Appartement de 2 chambres, surface à partir de 100,5 m2, prix à partir de 148 700 $.

  • Appartement de 3 chambres, surface à partir de 122,9 m2, à partir de 188 600 $.

L'infrastructure et le service du complexe résidentiel offrent aux résidents un niveau de confort comprenant une sécurité 24 heures sur 24, un service de conciergerie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'un système moderne de sécurité incendie pour une sécurité complète. À l'intérieur du bâtiment, il y a un lobby, un café, une pharmacie, un magasin et des bureaux privés, tandis qu'un jardin d'enfants sur le territoire et des terrains de jeux modernes sont prévus pour les enfants. Les aires de loisirs actives comprennent un terrain de sport, des pavillons équipés et des fontaines miniatures dans la cour, tandis que l'état impeccable du territoire et du service est entretenu par un gestionnaire de complexe, un jardinier professionnel, et un service de nettoyage régulier pour les entrées et les ascenseurs.

L'emplacement et l'accessibilité au transport du projet sont assurés par sa position favorable dans le quartier de Kavtaradze entouré de toutes les infrastructures nécessaires, où trois stations de métro sont à distance de marche: "Vaja-Pshavela", "Délisi" et "Université d'État". D'importantes institutions éducatives et médicales, telles que l'Université médicale de Tbilissi et le Centre médical du Caucase, sont également concentrées dans les environs immédiats, et l'hippodrome est situé à proximité pour des promenades et des loisirs.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 48.2
Prix ​​par m², USD 1,732
Prix ​​de l'appartement, USD 83,500
Appartements 2 chambres
Surface, m² 100.5
Prix ​​par m², USD 1,480
Prix ​​de l'appartement, USD 148,700
Appartements 3 chambres
Surface, m² 100.5
Prix ​​par m², USD 1,877
Prix ​​de l'appartement, USD 188,600

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs


