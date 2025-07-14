Complexe résidentiel

Résidences haut de gamme de style club au cœur de l'historique Tbilissi — Avlabari. C'est un complexe intime à cinq blocs où l'authenticité de la vieille ville rencontre un service cinq étoiles. L'architecture est délicatement intégrée dans l'environnement historique, tandis qu'en vous trouvez des niveaux de confort modernes pour la vie, les loisirs et l'investissement stable. Dans cet endroit, l'histoire devient une partie de votre routine quotidienne: rues pavées, panoramas de vieux Tbilissi, et en même temps, un monde intérieur calme avec des cours privées, jardins verts, lobbies de niveau hôtel, et une infrastructure riche. Ici, la tradition et l'innovation ne rivalisent pas mais s'améliorent : matériaux naturels, solutions de planification à jour, logistique spatiale réfléchie et service 24/7.

Ce n'est pas seulement l'immobilier, mais une stratégie d'investissement confiante dans un centre d'attraction croissant. Une réserve limitée d'unités, une forte demande de logements de qualité dans le centre historique et une gestion professionnelle transforment la propriété en un atout confortable, transparent et rentable. Ici, vous achetez non seulement des mètres carrés — vous investissez dans un style de vie qui sera toujours en demande.

Aménagement des résidences

Studio — surface à partir de 37 m2, prix à partir de 81 500 $, clé en main + 900 $/m2.

Résidence 1 chambre à coucher — surface à partir de 44,9 m2, à partir de 98 800 $, clé en main + 900 $/m2.

Résidence 2 chambres — surface à partir de 92,6 m2, prix à partir de 194,500 $, clé en main + 900 $/m2.

Résidence de 3 chambres — surface à partir de 97 m2, prix à partir de 232 800 $, clé en main + 900 $/m2.

Un total de 223 résidences premium — une offre rare dans un emplacement de ce calibre. Chaque détail est étalonné : du code architectural approuvé par le conseil municipal à la qualité des finitions et au confort acoustique. L'atmosphère d'Avlabari, avec son patrimoine multiculturel et son énergie distinctive, donne une valeur particulière au projet : vous vivez dans l'ombre des rues historiques – loin de la ruée mais à quelques minutes de tous les monuments de la ville, des meilleurs restaurants et des lieux culturels.

Infrastructure et équipements

Restaurant

Piscine et SPA

Gymnase

Services de valet

Lobby & blanchisserie

Zones récréatives pour enfants

Société de gestion immobilière

Locaux commerciaux

Surveillance et sécurité

Salon d'affaires & Bibliothèque

Réception 24/7 et service de concierge

Jardin vert et espaces récréatifs

Service en chambre & Technique Entretien

Avlabari historique est le cœur de Tbilissi authentique, où chaque matin commence par la vue sur les dômes de Sameba et se promène le long des rues pavées de la vieille ville. De là, il se trouve à seulement 5 minutes de la Place de l'Europe et de la Place de la liberté — les principaux centres de la ville avec des musées, des galeries et des événements culturels. La majestueuse cathédrale de Sameba, symbole de Tbilissi moderne, et le futur Pont de la Paix mènent au bord de la rivière et au parc de Rike sont à quelques pas. La station de métro Avlabari est littéralement à proximité, assurant un voyage rapide et pratique dans la ville, tandis que l'aéroport international de Tbilissi est seulement 15 minutes en voiture, particulièrement utile pour les voyageurs fréquents et les clients d'affaires.

L'emplacement offre une combinaison rare: le calme des quartiers historiques intimes et un accès instantané à toutes les destinations signature. Dans une courte promenade sont les bains de soufre Abanotubani, Narikala, Metekhi, bars à vin confortables, restaurants géorgiens signature, cafés élégants, et des parcs verts pour la détente extérieure. Ici vit le véritable esprit de Tbilissi — l'authenticité, l'hospitalité et une scène culinaire vibrante — c'est pourquoi la propriété d'Avlabari est constamment recherchée pour vivre et louer toute l'année.