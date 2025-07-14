  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Complexe résidentiel

Complexe résidentiel

Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,500
BTC
0.9694263
ETH
50.8117758
USDT
80 577.7872252
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
13
Laisser une demande
ID: 27479
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    300 Aragveli (~ 700 m)
  • Métro
    Avlabari (~ 600 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Résidences haut de gamme de style club au cœur de l'historique Tbilissi — Avlabari. C'est un complexe intime à cinq blocs où l'authenticité de la vieille ville rencontre un service cinq étoiles. L'architecture est délicatement intégrée dans l'environnement historique, tandis qu'en vous trouvez des niveaux de confort modernes pour la vie, les loisirs et l'investissement stable. Dans cet endroit, l'histoire devient une partie de votre routine quotidienne: rues pavées, panoramas de vieux Tbilissi, et en même temps, un monde intérieur calme avec des cours privées, jardins verts, lobbies de niveau hôtel, et une infrastructure riche. Ici, la tradition et l'innovation ne rivalisent pas mais s'améliorent : matériaux naturels, solutions de planification à jour, logistique spatiale réfléchie et service 24/7.

Ce n'est pas seulement l'immobilier, mais une stratégie d'investissement confiante dans un centre d'attraction croissant. Une réserve limitée d'unités, une forte demande de logements de qualité dans le centre historique et une gestion professionnelle transforment la propriété en un atout confortable, transparent et rentable. Ici, vous achetez non seulement des mètres carrés — vous investissez dans un style de vie qui sera toujours en demande.

Aménagement des résidences

  • Studio — surface à partir de 37 m2, prix à partir de 81 500 $, clé en main + 900 $/m2.

  • Résidence 1 chambre à coucher — surface à partir de 44,9 m2, à partir de 98 800 $, clé en main + 900 $/m2.

  • Résidence 2 chambres — surface à partir de 92,6 m2, prix à partir de 194,500 $, clé en main + 900 $/m2.

  • Résidence de 3 chambres — surface à partir de 97 m2, prix à partir de 232 800 $, clé en main + 900 $/m2.

Un total de 223 résidences premium — une offre rare dans un emplacement de ce calibre. Chaque détail est étalonné : du code architectural approuvé par le conseil municipal à la qualité des finitions et au confort acoustique. L'atmosphère d'Avlabari, avec son patrimoine multiculturel et son énergie distinctive, donne une valeur particulière au projet : vous vivez dans l'ombre des rues historiques – loin de la ruée mais à quelques minutes de tous les monuments de la ville, des meilleurs restaurants et des lieux culturels.

Infrastructure et équipements

  • Restaurant

  • Piscine et SPA

  • Gymnase

  • Services de valet

  • Lobby & blanchisserie

  • Zones récréatives pour enfants

  • Société de gestion immobilière

  • Locaux commerciaux

  • Surveillance et sécurité

  • Salon d'affaires & Bibliothèque

  • Réception 24/7 et service de concierge

  • Jardin vert et espaces récréatifs

  • Service en chambre & Technique Entretien

Avlabari historique est le cœur de Tbilissi authentique, où chaque matin commence par la vue sur les dômes de Sameba et se promène le long des rues pavées de la vieille ville. De là, il se trouve à seulement 5 minutes de la Place de l'Europe et de la Place de la liberté — les principaux centres de la ville avec des musées, des galeries et des événements culturels. La majestueuse cathédrale de Sameba, symbole de Tbilissi moderne, et le futur Pont de la Paix mènent au bord de la rivière et au parc de Rike sont à quelques pas. La station de métro Avlabari est littéralement à proximité, assurant un voyage rapide et pratique dans la ville, tandis que l'aéroport international de Tbilissi est seulement 15 minutes en voiture, particulièrement utile pour les voyageurs fréquents et les clients d'affaires.

L'emplacement offre une combinaison rare: le calme des quartiers historiques intimes et un accès instantané à toutes les destinations signature. Dans une courte promenade sont les bains de soufre Abanotubani, Narikala, Metekhi, bars à vin confortables, restaurants géorgiens signature, cafés élégants, et des parcs verts pour la détente extérieure. Ici vit le véritable esprit de Tbilissi — l'authenticité, l'hospitalité et une scène culinaire vibrante — c'est pourquoi la propriété d'Avlabari est constamment recherchée pour vivre et louer toute l'année.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 44.9
Prix ​​par m², USD 2,200
Prix ​​de l'appartement, USD 98,800
Appartements 2 chambres
Surface, m² 92.6
Prix ​​par m², USD 2,100
Prix ​​de l'appartement, USD 194,500
Appartements 3 chambres
Surface, m² 97.0
Prix ​​par m², USD 2,400
Prix ​​de l'appartement, USD 232,798
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 37.0
Prix ​​par m², USD 2,203
Prix ​​de l'appartement, USD 81,500

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
Complexes similaires
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Batoumi, Géorgie
depuis
$50,250
Immeuble Tbilisi Terrace
Tbilissi, Géorgie
depuis
$123,000
Appart-hôtel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$133,000
Complexe résidentiel Lagoon resort
Batoumi, Géorgie
depuis
$62,000
Immeuble m3 Saburtalo
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,000
Vous regardez
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,500
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Afficher tout Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$133,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 26 étages avec un CASINO sur la mer, conception exclusive de résidences utilisant des matériaux, meubles et équipements selon les normes internationale…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Afficher tout Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Batoumi, Géorgie
depuis
$107,430
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Nous vous présentons une opportunité unique d'acheter chez Gumbati Apartments Ce bel appartement est au coeur de la ville, à seulement quelques minutes à pied de la côte maritime. les appartements sont entièrement équipés d'une rénovation moderne, d'un mobilier élégant et d'appareils électro…
Développeur
Гумбати Групп
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$32,470
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 26–798 m²
13 objets immobiliers 13
Complexe de 20 étagesAchèvement des travaux — avril 2024Emplacement de première ligne, à 120 mètres de la merTotal des appartements — 247 / Appartements par étage — 13INFRASTRUCTURESalle de jeuxRéceptionPlage privéeRestaurant de plageService de conciergerieEspaces commerciauxStationnement so…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Attique
798.3
648,000
Studio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications