  Casa rural Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Casa rural Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Miami, Estados Unidos
$152,569
6
ID: 28543
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku. Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza. Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostora prema sopstvenom ukusu. Idealno za one koji zele da kreiraju svoj dom prema vlastitim zeljama i potrebama. Kuca je zidana, sa izvrsnom izolacijom, vrhunskom njemackom bravarijom i aluminijumskim roletnama. Centar Zabljaka udaljen je 3km, dok je skijaliste Savin kuk na 1.5km. Moguca je kompezacija za stan ili poslovni prostor u Podgorici.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Está viendo
Casa rural Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, Estados Unidos
de
$152,569
