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Estudios del mar en venta en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

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Sarja
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Estudio en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4/6
Apartamentos en el nuevo complejo Aysha junto al agua! ¡El complejo está situado a lo largo …
$143,506
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Agencia
DDA Real Estate
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