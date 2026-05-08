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Casas con Jardín en Venta en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

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Sarja
22
Al Hamriyah
6
Al Batayih
4
Casa Borrar
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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
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Villa 4 habitaciones
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 257 m²
Luxury Waterfront Living Diseñado para familias, inversores y compradores de estilo de vidaE…
$762,423
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