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Villas del mar en venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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Villa 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 550 m²
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$489,910
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Parámetros de las propiedades en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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