Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Ras al-Jaima
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Vistas al mar

Estudios del mar en venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

;
Mina Al arab
4
Estudio Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Estudio en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 10/21
Apartamentos de marca en el complejo Franck Muller Aeternitas en Dubai Marina! ¡Por vida e i…
$226,009
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 1 habitación en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/15
Hayat Residence is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the best-in…
$140,000
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 8/17
The Rising Star project is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the…
$145,000
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir