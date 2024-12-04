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Residencia STAMN ONE

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
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ID: 37943
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/6/26

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Emirates Towers (~ 800 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Materiales promocionales и documentos

Presentaciones y folletos

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Sobre el complejo

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Ubicación del proyecto

STAMN ONE está situado en Jumeirah Garden City, en el corazón de Dubai. Es una zona de propiedad de propiedad libre que ha abierto recientemente la inversión a todas las nacionalidades. Está en el primer distrito de Dubai, o “primer anillo”, y tiene un gran potencial de desarrollo. Cerca de Dubai Downtown y el DIFC Financial Center, STAMN ONE está muy bien posicionado para profesionales de trabajo.

Se encuentra directamente frente al Museo del Futuro, entre la pintoresca playa de Jumeirah y los rascacielos de Sheikh Zayed Road (E11), cerca del DIFC Financial Center, el Centro de Convenciones y Exposiciones, el World Trade Center, City Walk, La Mer Beach, Dubai Mall, Dubai Frame y Garden Glow. Esta ubicación geográfica superior se complementa con un transporte fácil y conveniente desde el cercano Metro de Dubai.

STAMN ONE tiene una impresionante vista al skyline y una variedad de opciones gastronómicas, experiencias culturales y lugares de interés social a poca distancia. Los espacios verdes también son abundantes, con el parque familiar Al Satwa en la puerta, con una zona de juegos infantil dedicada, cancha de baloncesto y pista de correr. Jumeirah Garden City es una comunidad premium en una ubicación privilegiada, y como sigue desarrollando y atrayendo nuevos residentes, se espera una fuerte apreciación capital en los próximos años.

Instalaciones cercanas

Transporte: Cerca de E11 (Sheikh Zayed Road), estación de metro Emirates Towers, estación de metro Satwa, estación de autobuses de Satwa

Compras: City Walk, Dubai Mall, Mercato Shopping Mall, Galleria Jumeirah, Satwa Market

Educación: Jumeira Baccalaureate School, Zayed Bin Sultan Boys School, Westfield Nursery, Citizens British School, Canadian University, Al Wasl Girls School, British Berries Nursery School, Glendale School, etc.

Healthcare: Emirates Hospital Jumeirah, GMC Clinics Jumeirah, Iranian Hospital, Allied Medical Center, NMC Medical Center

Parques y Mezquitas: Al Satwa Park, Al Satwa Big Mosque, Juma Mosque, Jumeirah Mosque, Obain Bin Kaab Mosque

Atracciones: Museo del Futuro, Dubai Frame, World Trade Center, La Mer Beach, Dubai Garden Glow, Burj Khalifa, Coca Cola Arena

Project Introduction

STAMN UN es un hito, marcando el desarrollo del proyecto inaugural de STAMN en Dubai. Tras más de 30 años de éxito desarrollando propiedades icónicas en toda Asia, STAMN aporta su amplia experiencia a una de las ciudades más interesantes del mundo. Ubicado en Jumeirah Garden City, una ubicación privilegiada a pocos minutos del bullicio de Dubai Downtown, STAMN ONE es un oasis urbano.

Con una superficie total de 14.519 pies cuadrados y una superficie construida de 49.472 pies cuadrados, STAMN ONE contará con un total de 77 unidades. En la planta baja, los residentes y los huéspedes entrarán a través del amplio y luminoso vestíbulo, donde encontrarán una zona de recepción y seguridad de 5 estrellas. El edificio tiene dos niveles de aparcamiento, con cada apartamento asignado una plaza de aparcamiento dedicada. Por encima de esto, habrá siete amplios pisos residenciales en este edificio residencial de baja densidad, de alta calidad.

STAMN ONE combina la estética arquitectónica moderna, mientras se mantiene fiel al patrimonio del desierto de las tierras de Arabia. Al igual que estas raíces culturales, la propiedad cuenta con un sereno jardín en la azotea que contiene una piscina exclusiva y elegante. Zonas de jardín exuberantes juegan en una amplia piscina de infinito y sundeck, mientras que hay una zona de entretenimiento y juego infantil dedicada. La propiedad también cuenta con senderos nocturnos para caminar, un gimnasio bien equipado y relajante sala de yoga y meditación. Los profesionales que trabajan cerca pueden estar en casa en minutos, listos para relajarse en este entorno tranquilo.

STAMN ONE pretende proporcionar el confort y la armonía del siguiente nivel en el corazón de la ciudad. De acuerdo con el Plan Maestro Urbano Dubái 2040, STAMN ONE mejorará la calidad de vida de sus residentes a través de la calidad de sus residencias y sus espacios públicos.

Los compradores pueden seleccionar desde configuraciones de estudio, 1 cama o 2 dormitorios, todas terminadas a niveles excepcionalmente altos. El acceso seguro a los edificios se complementa con un avanzado sistema de vivienda inteligente, que proporciona tranquilidad para los ocupantes. Estos sistemas de alta gama incluyen ‘impuestos inteligentes’ incluyendo cerraduras de puerta, cortinas, control de iluminación, aire acondicionado, control de música envolvente con altavoces Bluetooth y activación de voz. Estos aspectos también pueden ser controlados inteligentemente a través de una aplicación de teléfono móvil inteligente. Otras características residenciales en selectas unidades incluyen balcones panorámicos, piscinas privadas y patios de jardín.

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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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