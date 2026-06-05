Servicios

Actualmente tenemos cuatro proyectos en curso en Dubai: STAMN ONE y STAMN YUNI, ambos ubicados en Jumeirah Garden City y ubicados cerca de la Línea de Metro de Oro de Dubai; y Nautis Residences, ubicados en la zona central de Dubai Islas, directamente frente al único centro comercial de la isla.



STAMN ONE está en desarrollo en el nuevo Jumeirah Garden City, en el corazón de Dubai. Este moderno desarrollo residencial ofrece alojamiento boutique en una ubicación céntrica, con arquitectura llamativa y comodidades de primera clase.

STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado entre la pintoresca playa de Jumeirah y los rascacielos de Sheikh Zayed Road (E11), este proyecto está justo en la puerta del Museo del Futuro, Dubai Mall, el centro financiero de DIFC y el World Trade Center. También es un fácil paseo a Dubai Metro.

Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colección a medida de residencias ofrece amenidades de clase mundial y vive una isla de lujo, a un tiro de piedra de los lugares más famosos de Dubai como Burj Khalifa y Dubai Mall.

Además, nos estamos preparando para lanzar nuestro cuarto proyecto — MIA TOWER, situado junto a la Laguna de Cristal en Meydan Horizon, que ofrece 1BR, 2BR, 3BR y otros tipos de unidad, con entrega totalmente amueblada.

MIA TOWER es un desarrollo residencial premium por STAMN, situado en el núcleo de Meydan Horizon, Dubai. Situado como una torre residencial ecológica en el corazón de la ciudad, el proyecto representa un nuevo punto de referencia para la vida urbana.