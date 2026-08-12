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Villas del mar en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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18 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$2,28M
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 306 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$3,84M
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
3 - SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo comple…
$1,27M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 426 m²
Número de plantas 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$957,374
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
Nice   — Part of the family community   DAMAC Lagoons, reminiscent of the French Riviera wit…
$464,470
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 4 705 m²
Estamos encantados de ofrecer esta increíble casa de 4 dormitorios en jumeirah. CARACTERÍSTI…
$1,77M
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Villa 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 1
1 - SPAL VILLA EN LA FAMILIA DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es una comunidad completamente a…
$151,370
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 576 m²
Número de plantas 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Precio en demanda
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 703 m²
Espléndida propiedad en venta.. La mayor inversión en el mercado de Dubai La entrega será en…
$1,30M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$858,632
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 700 m²
Estamos orgullosos de anunciar la venta de 3 bed     casa adosada en Sur La Mer. ¿Alguna vez…
$1,28M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 2 463 m²
Número de plantas 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
4 - TILALA DE ESPAL CON NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   y mdash; y nbsp; Un increíble proyecto…
$1,24M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo complej…
$1,27M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 287 m²
Número de plantas 3
Nice   & mdash; Parte de la comunidad familiar y nbsp; DAMAC Lagoons, que recuerda a la Rivi…
$587,802
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Villa 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 040 m²
Número de plantas 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$3,49M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 480 m²
Número de plantas 2
5 -SPAL TILALA DE LA RELOJ SOBRETilal Al Furjan   —   Un increíble proyecto residencial con …
$1,45M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 1
3 - SPAL VILLA EN LA FAMILIA DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es una comunidad completamente a…
$355,830
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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