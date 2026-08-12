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Villas del lago en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 915 m²
Elan ofrece el estilo de vida perfecto para la familia moderna. Con casas dúplex de tres y c…
$814,247
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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