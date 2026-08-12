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Adosados del mar en Venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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11 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
gateway 2 Luxurious life on the seashore in Ras-al-Haim (UAE) gateway residences-this is …
$639,337
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA WITH EMAARtalia   at   The   Tal   and mdash;   is a new project by E…
$336,508
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 353 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 266 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 675 m²
Número de plantas 3
Project   Portofino   and mdash; It is part of the Damac Lagoons family community, created f…
$1,99M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 561 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 192 m²
Número de plantas 2
$427,159
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
4 -SPAL TAUNHAUS TALIA DE EMAARtalia   en   El   Valle y nbsp; —   es un nuevo proyecto de E…
$499,045
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 211 m²
Número de plantas 2
Project   Portofino   and mdash; It is part of the Damac Lagoons family community, created f…
$475,347
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 512 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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