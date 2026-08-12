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Estudios del mar en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Business Bay
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11 propiedades total found
Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 25/51
Laguna Residence es un proyecto de tendencia con integración AI y la laguna más grande de la…
$212,394
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 10/16
Cybele by Wadan es un moderno oasis residencial en la zona de Dubai con excelente potencial …
$194,432
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 45/55
Apartamentos totalmente amueblados y equipados con un sistema de hogar inteligente! Ubicació…
$389,519
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DD CO DEDD CO DE
Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/5
Apartamentos de hotel totalmente amueblados en Marbella en las Islas del Mundo! Hermosa vist…
$638,337
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Estudio 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
$600,000
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Berkeley Place   from   Ellington   is an elegant 12-story building that includes   12 luxur…
$256,412
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
ESTUDIO EN CIUDAD DE MAG — DUBA DUBAMAG CITY   — complejo residencial de alto nivel con vist…
$171,350
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El complejo y nbsp estratégicamente ubicado y perfectamente diseñado; Península y nbsp; en e…
$241,355
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
The strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the center of Duba…
$208,747
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Número de plantas 1
Azizi Riviera   — This is a new large-scale residential complex on the banks of a crystal la…
$140,000
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
COOPERATION AHAD RESIDENCE IN THE FUBA CENTERAhmad Residences   — This is a 30-story residen…
$194,592
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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