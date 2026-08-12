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Estudios del lago en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 20/28
Ubicación: JLT (Torres de los Lagos Jumeirah) 安complete: 2023 Plan de pago: 50% en el proce…
$217,000
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
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