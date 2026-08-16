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Locales comerciales en venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 31 m² en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 31 m²
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 31 m²
Piso 1/23
Espacio comercial de 31 m2 en Radisson Blu Hotel, Ras Al Khaimah es un formato compacto dent…
$396,123
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Agencia
DDA Real Estate
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Propiedad comercial 52 m² en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 52 m²
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 52 m²
Piso 1/18
Espacio comercial en One Central es su oportunidad de convertirse en parte de un negocio exi…
$532,623
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DDA Real Estate
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Propiedad comercial 1 858 m² en Khuzam, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 1 858 m²
Khuzam, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 858 m²
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
$1,80M
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Hotel Rooms Blu Hotel & Residences en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 48 m²
Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK CentralContac…
$340,399
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Propiedad comercial en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Наш клиент предлагает динамичную инвестиционную возможность, расположенную в отличном месте …
$3,27M
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