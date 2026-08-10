Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Abu Dabi
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

;
Abu Dabi
12
12 propiedades total found
Oficina 57 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 57 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 57 m²
Piso 1/17
La oficina de 56 m2 en Radiant Bridges es una solución de negocios compacta en Al Reem Islan…
$370,872
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Propiedad comercial 100 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 100 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 100 m²
Piso 1/27
El Distrito ofrece no sólo apartamentos, sino también bienes raíces comerciales para sus ide…
$789,855
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Propiedad comercial 30 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 30 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 30 m²
Piso 6
Reportage Properties se enorgullece de presentar Masdar The Gate Residence, una propiedad re…
$177,356
Dejar una solicitud
TekceTekce
Negocio listo 15 502 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Negocio listo 15 502 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 15 502 m²
Número de plantas 29
Reem Island es una isla natural situada a 600 metros de la costa noreste de la isla de Abu D…
$51,03M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 34 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 34 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 34 m²
Piso 5
En una de las comunidades urbanas más ecológicas, Plaza destaca como una obra maestra de la …
$210,817
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 31 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 31 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 31 m²
Reportage Properties se enorgullece de presentar Masdar The Gate Residence, una propiedad re…
$180,592
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 34 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 34 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 34 m²
Piso 4
En una de las comunidades urbanas más ecológicas, Plaza destaca como una obra maestra de la …
$207,130
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 34 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 34 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 34 m²
En una de las comunidades urbanas más ecológicas, Plaza destaca como una obra maestra de la …
$189,985
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 34 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 34 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 34 m²
Piso 5
En una de las comunidades urbanas más ecológicas, Plaza destaca como una obra maestra de la …
$207,467
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 34 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 34 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 34 m²
Piso 5
En una de las comunidades urbanas más ecológicas, Plaza destaca como una obra maestra de la …
$207,494
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 34 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 34 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 34 m²
Piso 5
En una de las comunidades urbanas más ecológicas, Plaza destaca como una obra maestra de la …
$207,467
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 31 m² en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 31 m²
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 31 m²
Piso 7
Reportage Properties se enorgullece de presentar Masdar The Gate Residence, una propiedad re…
$177,356
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir