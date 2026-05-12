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Estudios con Jardín en venta en Ajman, Emiratos Árabes Unidos

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Ajmán
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Estudio 1 habitación en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 9/21
Un estudio llave en mano con un área de 38.7 metros cuadrados en el noveno piso en una nueva…
$128,485
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Parámetros de las propiedades en Ajman, Emiratos Árabes Unidos

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