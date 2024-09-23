Piso en edificio nuevo As Concept

As Concept es un nuevo proyecto residencial ubicado en Bağcılar, Estambul. Ofrece apartamentos con diferentes distribuciones, desde 1+1 hasta 4+1. Todas las viviendas cuentan con amplios balcones y un diseño moderno y elegante. El proyecto combina comodidad con un estilo de vida contemporáneo. Gracias a su excelente ubicación, cerca de centros de negocios y de las principales conexiones de transporte, representa una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

As Concept se extiende sobre una superficie de 61.489 m² y cuenta con 605 viviendas distribuidas en tres edificios. El complejo ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones, entre ellos piscina, sauna, gimnasio, restaurantes, cine y salas para actividades, proporcionando una experiencia de vida cómoda y exclusiva para todos sus residentes.

10 características del proyecto As Concept