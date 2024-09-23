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Piso en edificio nuevo As Concept

Bagcilar, Turquía
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8
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ID: 38216
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Bagcilar

Sobre el complejo

As Concept es un nuevo proyecto residencial ubicado en Bağcılar, Estambul. Ofrece apartamentos con diferentes distribuciones, desde 1+1 hasta 4+1. Todas las viviendas cuentan con amplios balcones y un diseño moderno y elegante. El proyecto combina comodidad con un estilo de vida contemporáneo. Gracias a su excelente ubicación, cerca de centros de negocios y de las principales conexiones de transporte, representa una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

As Concept se extiende sobre una superficie de 61.489 m² y cuenta con 605 viviendas distribuidas en tres edificios. El complejo ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones, entre ellos piscina, sauna, gimnasio, restaurantes, cine y salas para actividades, proporcionando una experiencia de vida cómoda y exclusiva para todos sus residentes.

10 características del proyecto As Concept

  1. Ubicación estratégica en Bağcılar, cerca del metro y de las principales vías de transporte.

  2. Amplia variedad de opciones residenciales, incluyendo apartamentos estándar y dúplex.

  3. Extensas zonas verdes que ofrecen un entorno tranquilo y saludable.

  4. Amplios balcones en todos los apartamentos para mayor comodidad y disfrute.

  5. Instalaciones completas, como piscinas, sauna y gimnasio.

  6. Cercanía a centros comerciales, hospitales y universidades.

  7. Construcción resistente a los terremotos, garantizando la máxima seguridad.

  8. Excelente oportunidad de inversión con un alto potencial de rentabilidad por alquiler.

  9. Apto para obtener la ciudadanía turca.

  10. Opciones de pago flexibles, incluyendo planes de financiación de hasta 24 meses.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Bagcilar, Turquía
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Transporte
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Pago mensual
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