Complejo residencial Apartments in the prestigious Rams Park House residential complex.

Apartamentos en el prestigioso complejo residencial Rams Park House

Tiene un apartamento en un moderno complejo residencial en el lado norte de Estambul – en el distrito Maslak de Sarıyer.

El concepto de cielo por RAMS Park House Maslak eleva la vida a un nuevo nivel. El Sky Pool ofrece una experiencia más allá de lo cotidiano, permitiéndole flotar entre las nubes y admirar la majestad del horizonte de Estambul.

El Sky Lounge eleva la comodidad y la elegancia a un nuevo nivel, creando oportunidades para crear recuerdos especiales con seres queridos en espacios públicos vibrantes en el corazón de la ciudad. RAMS Park House Maslak ofrece una perspectiva única sobre la vida en la parte superior de la ciudad con su Sky Concept.

Apartamentos en venta

1+1 apartamentos (53 m2 a 70 m2) de USD 353.000

2+1 apartamentos (93 m2 a 142 m2) de USD 610.000

3+1 apartamentos (164 m2 a 181 m2) de USD 1,133.000

4+1 apartamentos (221 m2) desde USD 1,530,000

Plan de pago:

Pago de baja 30%

¡Instalaciones sin intereses de hasta 30 meses!

Un descuento de -% es posible con pago completo.

Finalización de la construcción: Q4 2027

Infraestructura desarrollada del complejo

El complejo está construido en un sitio de 34.000 m2 e incluye:

10 bloques de 24 plantas

2.000 apartamentos

El 65% del territorio está destinado a paisajismo y paisajismo

La mayoría de los apartamentos ofrecen vistas pintorescas del bosque – disfrutar de la belleza de la naturaleza sin salir de casa.

Los motivos incluyen:

4 al aire libre y 2 piscinas cubiertas

Piscina infinita en la planta superior con vistas panorámicas

Centro de fitness moderno

Estudios Yoga y Zen

Club de boxeo

Estudio de arte

Zonas de trabajo

Senderos caminando y caminando

Zonas de relajación

Baño turco, sauna, spa y sala de vapor

Parques infantiles

Elegante vestíbulo y recepción

Ascensores de pasajeros y fletes

Seguridad 24 horas y videovigilancia

Ventajas del apartamento

Cada apartamento está diseñado con atención al detalle y características:

Armario

Baño

Balcón con vistas al bosque o a la ciudad

Sistema doméstico inteligente

Intercomunicación de vídeo

Puerta de entrada de acero

Camarote de ducha

Azulejos de cerámica de alta calidad

Techos suspendidos decorativos

Sistemas modernos Iluminación

Ubicación conveniente

El complejo residencial RAMS Park House Maslak está situado en el corazón del distrito de negocios, culturales y de entretenimiento de Estambul. Situado entre los barrios de Istinye Park y Wadi Estambul, goza de una ubicación privilegiada en la región, a solo 5 minutos de la UIT y a 8 minutos del estadio RAMS Park.

Con acceso conveniente a la autopista TEM y a la calle Büyükdere, paradas de autobús de metro y transbordador a poca distancia, y cuatro entradas y salidas independientes, RAMS Park House Maslak ofrece acceso directo a todas las principales arterias de transporte de la ciudad.

El complejo está a poca distancia de los puntos clave:

250 m - Estación de metro

350 m - Maslak Business Center

2.3 km - Vadi Istanbul Shopping Center

4 km - Fatih Sultan Mehmet Bridge

5.6 km - İstinye Park Shopping Center y TEM Highway

6 km - 15th July Martyrs' Bridge

27 km - Aeropuerto Internacional de Estambul

37 km - Sabiha Gökçen Airport

¿Por qué comprar un apartamento en Rams Park House?

Adecuado para la residencia y ciudadanía turcas El atractivo de la inversión: El prestigioso distrito de Sariyer y la proximidad al centro comercial Maslak garantizan el crecimiento de los valores de propiedad Alta demanda de alquiler: El complejo es adecuado tanto para turistas como para viajeros de negocios Calidad de vida: Una combinación de naturaleza, infraestructura desarrollada y seguridad Tecnología moderna: Un sistema de casa inteligente y video intercomunicación aumentan la comodidad y la seguridad Variedad de actividades de ocio: De los deportes a los talleres creativos, todo está dentro del complejo.

¡No te pierdas la oportunidad de tener un apartamento en Rams Park House!

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¿Por qué elegir a Sariyer, Maslak?