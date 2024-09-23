Complejo residencial Apartments in the prestigious Rams Park House residential complex.

Apartamentos en el prestigioso complejo residencial Rams Park House
Tiene un apartamento en un moderno complejo residencial en el lado norte de Estambul – en el distrito Maslak de Sarıyer.
El concepto de cielo por RAMS Park House Maslak eleva la vida a un nuevo nivel. El Sky Pool ofrece una experiencia más allá de lo cotidiano, permitiéndole flotar entre las nubes y admirar la majestad del horizonte de Estambul.
El Sky Lounge eleva la comodidad y la elegancia a un nuevo nivel, creando oportunidades para crear recuerdos especiales con seres queridos en espacios públicos vibrantes en el corazón de la ciudad. RAMS Park House Maslak ofrece una perspectiva única sobre la vida en la parte superior de la ciudad con su Sky Concept.
Apartamentos en venta
- 1+1 apartamentos (53 m2 a 70 m2) de USD 353.000
- 2+1 apartamentos (93 m2 a 142 m2) de USD 610.000
- 3+1 apartamentos (164 m2 a 181 m2) de USD 1,133.000
- 4+1 apartamentos (221 m2) desde USD 1,530,000
Plan de pago:
- Pago de baja 30%
- ¡Instalaciones sin intereses de hasta 30 meses!
Un descuento de -% es posible con pago completo.
Finalización de la construcción: Q4 2027
Infraestructura desarrollada del complejo
El complejo está construido en un sitio de 34.000 m2 e incluye:
- 10 bloques de 24 plantas
- 2.000 apartamentos
- El 65% del territorio está destinado a paisajismo y paisajismo
La mayoría de los apartamentos ofrecen vistas pintorescas del bosque – disfrutar de la belleza de la naturaleza sin salir de casa.
Los motivos incluyen:
- 4 al aire libre y 2 piscinas cubiertas
- Piscina infinita en la planta superior con vistas panorámicas
- Centro de fitness moderno
- Estudios Yoga y Zen
- Club de boxeo
- Estudio de arte
- Zonas de trabajo
- Senderos caminando y caminando
- Zonas de relajación
- Baño turco, sauna, spa y sala de vapor
- Parques infantiles
- Elegante vestíbulo y recepción
- Ascensores de pasajeros y fletes
- Seguridad 24 horas y videovigilancia
Ventajas del apartamento
Cada apartamento está diseñado con atención al detalle y características:
- Armario
- Baño
- Balcón con vistas al bosque o a la ciudad
- Sistema doméstico inteligente
- Intercomunicación de vídeo
- Puerta de entrada de acero
- Camarote de ducha
- Azulejos de cerámica de alta calidad
- Techos suspendidos decorativos
- Sistemas modernos Iluminación
Ubicación conveniente
El complejo residencial RAMS Park House Maslak está situado en el corazón del distrito de negocios, culturales y de entretenimiento de Estambul. Situado entre los barrios de Istinye Park y Wadi Estambul, goza de una ubicación privilegiada en la región, a solo 5 minutos de la UIT y a 8 minutos del estadio RAMS Park.
Con acceso conveniente a la autopista TEM y a la calle Büyükdere, paradas de autobús de metro y transbordador a poca distancia, y cuatro entradas y salidas independientes, RAMS Park House Maslak ofrece acceso directo a todas las principales arterias de transporte de la ciudad.
El complejo está a poca distancia de los puntos clave:
- 250 m - Estación de metro
- 350 m - Maslak Business Center
- 2.3 km - Vadi Istanbul Shopping Center
- 4 km - Fatih Sultan Mehmet Bridge
- 5.6 km - İstinye Park Shopping Center y TEM Highway
- 6 km - 15th July Martyrs' Bridge
- 27 km - Aeropuerto Internacional de Estambul
- 37 km - Sabiha Gökçen Airport
¿Por qué comprar un apartamento en Rams Park House?
- Adecuado para la residencia y ciudadanía turcas
- El atractivo de la inversión: El prestigioso distrito de Sariyer y la proximidad al centro comercial Maslak garantizan el crecimiento de los valores de propiedad
- Alta demanda de alquiler: El complejo es adecuado tanto para turistas como para viajeros de negocios
- Calidad de vida: Una combinación de naturaleza, infraestructura desarrollada y seguridad
- Tecnología moderna: Un sistema de casa inteligente y video intercomunicación aumentan la comodidad y la seguridad
- Variedad de actividades de ocio: De los deportes a los talleres creativos, todo está dentro del complejo.
¡No te pierdas la oportunidad de tener un apartamento en Rams Park House!
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- Aprenda sobre términos de compra y opciones de financiación.
¿Por qué elegir a Sariyer, Maslak?
- Proximidad a la naturaleza: El complejo está rodeado de bosques: aire limpio y vistas pintorescas todos los días;
- Ubicación conveniente: fácil acceso al centro de la ciudad a través de las principales carreteras;
- Barrio prestigioso: Sariyer es uno de los distritos más prestigiosos de Estambul;
- Potencial de apreciación de la propiedad: la zona se está desarrollando activamente.