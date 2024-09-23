Piso en edificio nuevo Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya

  1. Realting.com
Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya

Kepez, Turquía
$746,363
Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Kepez

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Pisos con Centros Comerciales y Cafeterías en Antalya, Kepez

Los pisos de lujo se encuentran en Kepez, en el barrio de Gülveren. La región ha crecido rápidamente con sus proyectos de transformación urbana y ha atraído a inversores y compradores. Se ha convertido en un centro de atracción gracias a sus altas oportunidades de inversión y precios razonables. Esta región es preferida, debido a su proximidad al centro de la ciudad, instalaciones sociales, y el mar.

Los pisos están a poca distancia de mercados, centros comerciales, hospitales y bancos, a 3 km del centro comercial Erasta, a 3,8 km del centro comercial Özdilek, a 4 km de la estación de autobuses de Antalya y del centro comercial 5M Migros, a 4,5 km de las playas de Konyaaltı, a 6 km del centro comercial MarkAntalya, a 7 km del centro de Antalya y a 17 km del aeropuerto de Antalya.

El proyecto consta de 33 locales comerciales y un total de 359 pisos, de 1 a 4 dormitorios, distribuidos en 5 bloques. La superficie del terreno es de 18.003 m². Los pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios ofrecen diferentes características de lujo.

En el bloque donde se encuentran los pisos 2+1, 3+1 y 4+1, hay piscinas cubiertas y al aire libre, una piscina infantil, un gimnasio, una sala de pilates, una sauna, un club infantil, zonas de aparcamiento cubiertas, cafeterías, un sistema de seguridad 24/7, zonas de paseo y conserje. Además, muchos pisos del complejo tienen vistas al mar y a la ciudad.

Los pisos de 2 dormitorios tienen un salón, una cocina americana, un cuarto de baño, un cuarto de baño en suite, un vestidor y un balcón. Los pisos de 3 dormitorios tienen un salón, una cocina independiente, un cuarto de baño, un cuarto de baño en suite, un vestidor y un balcón.

Los pisos en venta en Antalya están equipados con puertas de acero, cocinas integradas, sistemas de hogar inteligente, aire acondicionado en todas las habitaciones, caldera combi, calefacción por suelo radiante, microondas, iluminación LED, guardarropa, sistema central de satélite, Internet y cabina de ducha.


AYT-01005

Localización en el mapa

Kepez, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

