Adosados en Venta en Thep Krasatti, Tailandia

Thalang
3
3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Número de plantas 2
Cerca de la Escuela Internacional UWC
$291,000
Adosado Adosado 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/3
¡Regalo de billetes de ida y vuelta a Phuket!*Ideal para:Ideal para quienes buscan una vida …
$664,570
Adosado Adosado 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 352 m²
Piso 3/3
¡Regalo de billetes de ida y vuelta a Phuket!*Ideal para:Ideal para quienes buscan una vida …
$733,025
