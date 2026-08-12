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Adosados en la montaña en Venta en Tailandia

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Provincia de Phuket
58
Provincia de Chon Buri
48
Choeng Thale
42
Si Sunthon
3
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2 propiedades total found
Adosado Adosado 6 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Villas modernas de piscina multinivel en Layan, PhuketUna colección única de villas de 4 pla…
$1,10M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$459,393
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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