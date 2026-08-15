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Adosados en Venta en Provincia de Chon Buri, Tailandia

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Pattaya City
13
Nong Prue
12
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48 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 2/2
Nueva casa de dos plantas con piscina de estilo moderno - Tipo C con un diseño cómodo y ergo…
$259,286
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2/2
Casa adosada después de la renovación cerca de Theprasit Night Market, Pattaya Venta casa ad…
$149,434
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada en venta Huay Yai Pattaya Totalmente Amueblado Move-in Listo Una moderna casa a…
$90,871
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Casa adosada en venta Nong Prue East Pattaya ← 2 dormitorios totalmente amueblado Casa cerca…
$63,519
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
2 Storey Corner Townhome para la venta en East PattayaSituado en East Pattaya, esta casa de …
$86,407
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Piso 5/5
Townhouse Pratumnak soi 5
$756,066
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada 2 Dormitorios en venta en Khao Noi East PattayaEsta espaciosa casa adosada ofre…
$98,795
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Moderna casa de 2 dormitorios, 2 baños en alquiler en Khao Noi, Pattaya – Totalmente amuebla…
$836
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 almacén en venta Wongamat North Pattaya Esta casa adosada de 3 plantas en venta en Wongama…
$212,743
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta Khao Noi East Pattaya 3 Dormitorios Corner Unit Totalmente amueblado E…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta Pattaya Este totalmente amueblado Casa adosada en venta en East Pattay…
$72,636
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pong, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada de 2 dormitorios en venta en Mabprachan – Nueva construcción, gran valor Esta …
$61,321
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Casa adosada 3 dormitorios en venta en Huay YaiEste adosado de tres plantas ofrece un diseño…
$232,276
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
2 Almacén Adosado 2 Dormitorios Este PattayaEste adosado de 2 plantas recientemente renovado…
$46,146
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Modern Townhouse Living in East Pattaya Esta casa adosada de 2 plantas en venta en Noen Plub…
$87,832
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Amplia casa de 4 dormitorios en venta en Thepprasit PattayaEsta espaciosa casa adosada en ve…
$210,597
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Adosado Adosado en Laem Chabang, Tailandia
Adosado Adosado
Laem Chabang, Tailandia
Acogedora casa adosada - totalmente amueblada por IKEA, registro gratuito, mantenimiento gra…
$71,059
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas con piscina en el complejo Palm Grove se encuentra en la zona de Na Jomt…
$399,826
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa Adosada 4 Dormitorios en Venta en Pattaya EsteEsta casa adosada de 2 dormitorios ofrece…
$108,086
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Bang Lamung, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Bang Lamung, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Casa adosada en venta East Pattaya Cerca de Nong Ket Yai Market Casa adosada en venta en Eas…
$42,245
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de dos plantas en un estilo moderno en la zona de Bang Saray a pocos pasos de u…
$404,673
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Renovado Corner Townhouse en venta en North Pattaya – Totalmente amueblado y Move-In Ready …
$61,631
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 2 pisos en venta en Siam Country ClubDescubra una encantadora casa adosada de 2 plan…
$89,504
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 2/2
Nueva casa de dos plantas con piscina de estilo moderno - Tipo C con un diseño cómodo y ergo…
$253,505
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta Pattaya Este totalmente amueblado Casa adosada totalmente reformada co…
$99,989
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Adosado Adosado 3 habitaciones en ban nein thray, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
ban nein thray, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 2/2
Casa adosada de estilo inglés moderno en venta en Huai Yai - Bristol Park Pattaya Ofrecido p…
$209,030
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Número de plantas 2
El LAKE es un moderno pueblo de campo, que se encuentra en una parcela enorme de tierra de 1…
$164,556
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta East Pattaya Modern Family Home Casa adosada en venta en East Pattaya …
$87,832
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Adosado Adosado en ban nein thray, Tailandia
Adosado Adosado
ban nein thray, Tailandia
$69,197
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
2-Storey Townhome para la venta East Pattaya Fully Furnished Move-in Ready Una moderna casa …
$109,107
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Chon Buri, Tailandia

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