Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution

Thalang, Tailandia
Precio en demanda
26
ID: 24652
Última actualización: 24/3/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Thep Krasatti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Concepto de diseño

Para su mayor hecho de vivir en un lugar particular, THE RESIDENCE PRIME está diseñado para la exclusividad en todos los aspectos de su vida privilegiada. Más que un simple “hogar” pero un precioso regalo llamado “perfección”. Lo último a su alcance. Descubra más allá de la vida exclusiva con nuestro último pueblo por ANDAMAN ASSET SOLUTION Desarrollo de la propiedad.

Acceso a piscina de entrada múltiple

Rellene su perfección de su estilo de vida con Pool Access Living Room,
Todas las habitaciones son Multi-Entry se conectan entre sí donde se puede poner lo mejor en todas sus actividades en su día de descanso como usted viviendo en lujo 5 estrellas resort y este es su privilegio más personal en The Residence Prime: Urban Life Villa que le ofrecemos para 28 unidades.

Relajación privada

“Hacer cada día unas vacaciones privadas”
Añadir equilibrio a la vida en el corazón de la ciudad. con una zona verde central de más de 350 metros cuadrados con una piscina privada en cada casa para que pueda relajarse completamente su cansancio

Resumen de bienes

Nombre del proyecto - The Residence Prime

Land Area - 30.193.80 Sq.M.

Propietario del proyecto - Andaman Asset Solution Co., Ltd.

Concepto Diseño - Urban Life Villa

Ubicación - Laguna Area

Tamaño de la unidad - Aproximadamente 398 metros cuadrados de espacio utilizable

Habitación - 3 dormitorios, 3 baños en suite, 2 baños

Total Unit - 62 Units

Project Facility

  • Clubhouse
  • Co-working Space
  • Fitness
  • Seguridad
  • Recepción

Thalang, Tailandia

Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Tailandia
Precio en demanda
