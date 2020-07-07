  1. Realting.com
Villa Anchan Flora

Thalang, Tailandia
$605,108
4
ID: 21932
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1000110000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Thep Krasatti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es: Perfecto para quienes buscan lujo y privacidad rodeados de naturaleza, cerca de las playas de Bangtao y Layan.

Sobre la ubicación: Anchan Flora está ubicado en la costa oeste de Phuket, cerca de las playas de Bangtao y Layan, con rápido acceso al área de Laguna.

Sobre el proyecto: El complejo consta de 38 villas de estilo tailandés-balinés, que ofrecen una opción de villas de 2 o 3 habitaciones, con tamaños que van desde 328 a 348 metros cuadrados, con piscinas privadas y comodidades modernas.

Infraestructura y servicios: Servicio de conserjería, estacionamiento, sistema de CCTV, seguridad.

Atractivo para la inversión: Una excelente ubicación en una zona prestigiosa, la proximidad a playas populares y precios competitivos hacen de Anchan Flora una opción ideal para la inversión inmobiliaria en Phuket.

Las 3 principales características:

  1. Modernas villas tropicales con piscinas privadas.
  2. Cerca de las playas de Bangtao y Layan.
  3. Opción de elegir entre villas de 2 o 3 dormitorios.

Contáctanos a través del siguiente formulario o llámanos, ¡responderemos todas tus dudas!

*Las entradas se ofrecen como regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en Phuket, con un precio desde $100,000.

Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Villa
Área, m² 328.0 – 540.0
Precio por m², USD 1,933 – 2,412
Precio del apartamento, USD 663,186 – 1,12M

Localización en el mapa

Thalang, Tailandia

