Villa Anchan Flora

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es: Perfecto para quienes buscan lujo y privacidad rodeados de naturaleza, cerca de las playas de Bangtao y Layan.

Sobre la ubicación: Anchan Flora está ubicado en la costa oeste de Phuket, cerca de las playas de Bangtao y Layan, con rápido acceso al área de Laguna.

Sobre el proyecto: El complejo consta de 38 villas de estilo tailandés-balinés, que ofrecen una opción de villas de 2 o 3 habitaciones, con tamaños que van desde 328 a 348 metros cuadrados, con piscinas privadas y comodidades modernas.

Infraestructura y servicios: Servicio de conserjería, estacionamiento, sistema de CCTV, seguridad.

Atractivo para la inversión: Una excelente ubicación en una zona prestigiosa, la proximidad a playas populares y precios competitivos hacen de Anchan Flora una opción ideal para la inversión inmobiliaria en Phuket.

Las 3 principales características:

Modernas villas tropicales con piscinas privadas. Cerca de las playas de Bangtao y Layan. Opción de elegir entre villas de 2 o 3 dormitorios.

Contáctanos a través del siguiente formulario o llámanos, ¡responderemos todas tus dudas!

*Las entradas se ofrecen como regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en Phuket, con un precio desde $100,000.