Casas con Jardín en Venta en Thep Krasatti, Tailandia

Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 556 m²
LAY22774 Esta villa de 5 dormitorios recién terminada en Layan ofrece amplio espacio interi…
$2,51M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 2
Área 106 m²
TAL6515 Villa moderna con dos dormitorios y dos baños. La zona de la tierra en la que se co…
$190,406
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
TAL22614 Entra en un mundo de elegancia subestimada y encanto tropical con esta hermosa vil…
$536,311
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
CHE22638 Esta exclusiva colección de villas de piscina privada ofrece una mezcla única de p…
$847,308
Villa en Thep Krasatti, Tailandia
Villa
Thep Krasatti, Tailandia
Dormitorios 2
Área 70 m²
TAL6538 Oferta especial:Garantía de alquiler - 6% durante 3 años (los pagos comienzan un me…
$174,330
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
TAL22269 Experimente una mezcla de elegancia moderna y encanto tradicional con esta casa de…
$253,558
Villa en Thep Krasatti, Tailandia
Villa
Thep Krasatti, Tailandia
Área 250 m²
TAL22387 Disfrute del máximo lujo en estas villas, especialmente diseñadas para los selecto…
$491,883
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Área 593 m²
LAY7165 Esta villa se encuentra en una ubicación natural pintoresca y puede presumir no sól…
$1,42M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 473 m²
TAL21829 Esta es una nueva y emocionante colección de exquisitas villas con piscina privada…
$1,04M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 488 m²
BAN22551 Entra en un mundo privado de elegancia tropical y diseño atemporal con esta majest…
$2,06M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 342 m²
LAG22224 Ubicado en el complejo más grande de Laguna, esta villa de dos pisos ofrece una ex…
$825,094
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
TAL22203 Bienvenido a un reino de lujo y tranquilidad sin igual ubicado en la vibrante loca…
$631,514
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Área 182 m²
TAL7194 Nueva piscina Proyecto Villa en la zona de Thalang3 dormitorios, 4 bañosZona de com…
$599,780
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 479 m²
TAL22611 La mezcla perfecta de vida sereno e inversión inteligente con esta limitada colecc…
$853,655
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Área 244 m²
NAY6665 Un nuevo impresionante complejo de villas tropicales situado en la zona de Nai Yang…
$588,235
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 352 m²
BAN22152 Unveliling a contemporary retreat in Phuket, Thailand - a 3-room pool villa poised…
$853,655
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
TAL21969 Abrazando el encanto irresistible de las viviendas rurales, sacando Inspiración de…
$729,573
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Área 352 m²
BAN7061 Esta villa es parte de un nuevo proyecto emocionante en Bang Tao donde un estilo de…
$812,051
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 335 m²
TAL22620 Estas villas de edición limitada presentan una rara oportunidad de poseer una resi…
$758,451
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
TAL22670 Esta colección limitada de sólo 8 villas de piscina privada combina serenidad trop…
$515,505
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 567 m²
BAN22210 Impresionante Villa en Bang Tao, Phuket – Su hogar de sueños esperaDescubre la com…
$1,84M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
TAL22681 Special Promotion Comprar una villa a precio Freehold y recibir un nuevo coche BYD …
$420,480
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Anchan Mountain Breeze, una nueva fase de desarrollo del reconocido desarrollador de proyect…
$970,289
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 548 m²
TAL22578 Entra en un mundo de privacidad y sofisticación con estas villas tropicales bellam…
$1,22M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
CHE22265 Descubra una oportunidad excepcional para poseer una lujosa villa de 3 pisos en un…
$888,072
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Área 219 m²
BAN7068 ¿Qué hay en la villa?Gran superficie construida de 424 metros cuadrados.Área intern…
$1,40M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 369 m²
TAL21970 Abrazando el encanto irresistible de las viviendas rurales, sacando Inspiración de…
$894,909
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 308 m²
TAL21721 El proyecto se construirá en 4 fases, con 38 viviendas previstas en total. Por últ…
$692,932
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Área 444 m²
LAY6893 Nuevo complejo de villas exclusivas inspirado en la arquitectura y el diseño sur ta…
$1,11M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
TAL22386 Entra en un mundo donde la elegancia encuentra la sencillez. Esta colección limita…
$586,768
