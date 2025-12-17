Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Thep Krasatti
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Thep Krasatti, Tailandia

Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/1
Amplia villa nueva con piscina privada en venta. La combinación perfecta de un gran espacio …
$235,627
Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 348 m²
Número de plantas 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Precio en demanda
Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 554 m²
Número de plantas 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Precio en demanda
Villa 5 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 853 m²
Número de plantas 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Precio en demanda
Villa 5 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 780 m²
Número de plantas 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Precio en demanda
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Anchan Mountain Breeze, una nueva fase de desarrollo del reconocido desarrollador de proyect…
$970,289
Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 404 m²
Número de plantas 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Precio en demanda
Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 333 m²
Número de plantas 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Precio en demanda
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 313 m²
Número de plantas 1
A new project for a unique design The project consists of private houses with three, four…
$587,509
villas

