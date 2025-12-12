Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Rawai, Tailandia

108 propiedades total found
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Área 129 m²
NAI4956 Le presentamos el proyecto es un estilo contemporáneo/moderno, situado en el corazó…
$360,276
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Área 300 m²
RAW21910 Disfrute en el acogedor ambiente de calidez, fiabilidad y lujo dentro de este enca…
$1,32M
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Área 240 m²
RAW5717 Esta villa de piscina se encuentra en un lugar tranquilo. A solo 5-10 minutos de pl…
$595,238
Dejar una solicitud
OneOne
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 1
Área 133 m²
NAI6767 El concepto de esta villa es la base de este proyecto, una combinación de frescura …
$344,501
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Área 450 m²
CHA5567 Casa renovada está disponible para venta rápida.Casa se encuentra alrededor de Ha-Y…
$216,165
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
RAW21956 Descubra un remanso de sofisticación y tranquilidad en la prestigiosa región sur d…
$626,096
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
RAW22329 Esta exquisita villa de 2 dormitorios, 2 baños ofrece una oportunidad increíble pa…
$385,338
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
RAW22753 Esta villa de dos plantas en el corazón de Rawai ofrece una configuración práctica…
$485,589
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
RAW22324 Situado en la tranquila zona de Rawai, la villa ofrece el equilibrio perfecto entr…
$657,895
Dejar una solicitud
CultureCulture
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 297 m²
RAW6395 Un nuevo complejo de villas en el sur de la isla. Son 20 villas ubicadas en una zon…
$560,777
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 111 m²
RAW6802 Hermosa casa de 3 dormitorios en venta situada en Phuket Island en Rawai zona. Esta…
$344,298
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Área 600 m²
RAW5940 Una casa moderna en uno de los mejores lugares para vivir en una isla tropical cele…
$1,25M
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 250 m²
RAW4988 Hay una maravillosa oportunidad de comprar una cómoda villa en Phuket justo por Raw…
$249,060
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Área 240 m²
RAW5716 Esta elegante villa de piscina se encuentra en un lugar tranquilo. A solo 5-10 minu…
$520,050
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 5
Área 450 m²
NAI5468 Villa consta de 5 dormitorios con capacidad para 10 personas. El dormitorio princip…
$532,581
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 293 m²
NAI5657 Villa se encuentra en 5 minutos en coche a la playa de Nai Harn. La playa de Rawai …
$609,336
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
RAW22351 Las villas son una colección de sólo villas de piscina de 4 dormitorios que ofrece…
$673,559
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 335 m²
RAW21724 La villa es hermosa con una piscina dentro de la parcela.A solo 5 minutos de la pl…
$626,566
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
RAW22697 Esta villa de planta baja en Rawai ofrece una combinación perfecta de confort y vi…
$466,792
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 5
Área 280 m²
RAW5154 La nueva villa de piscina consta de 5 dormitorios con baño en suite, el dormitorio …
$924,185
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 8
Área 515 m²
RAW2606 La villa fue terminada en enero de 2013. Nuestra impresionante villa tiene capacida…
$845,865
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Área 260 m²
NAI6617 Villa familiar de 4 dormitorios situada en una zona residencial cerca de la playa d…
$754,015
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 7
NAI5454 Villa impresionante y espaciosa en el lujoso desarrollo.PUNTOS KEY – 7 dormitorios,…
$830,201
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Área 144 m²
RAW5336 El nuevo proyecto adosado que consta de 13 unidades se encuentra en la parte sur de…
$282,870
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Área 280 m²
NAI5495 Villa contemporánea está en decoración de negro y oro, contrastes atractivos con lo…
$479,323
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 237 m²
RAW6602 El complejo de villas con piscina en la costa sur de Phuket. Todo el territorio del…
$456,977
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
NAI22331 Esta exquisita villa, situada en una de las zonas más buscadas de Phuket, presenta…
$592,105
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
RAW22609 Esta elegante villa de 2 dormitorios está diseñada para aquellos que aprecian líne…
$610,902
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 530 m²
RAW22585 Una rara oportunidad de poseer una villa de lujo en uno de los barrios residencial…
$1,03M
Dejar una solicitud
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 721 m²
RAW22513 Esta villa excepcional ofrece vistas panorámicas al mar y un refugio sereno rodead…
$6,27M
Dejar una solicitud

