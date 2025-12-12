Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Rawai, Tailandia

Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 250 m²
RAW4988 Hay una maravillosa oportunidad de comprar una cómoda villa en Phuket justo por Raw…
$249,060
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 8
Área 515 m²
RAW2606 La villa fue terminada en enero de 2013. Nuestra impresionante villa tiene capacida…
$845,865
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 473 m²
A stunning villa with a pool on Rawai Beach, offering mesmerizing sea views! ⬩ 4 floors …
$789,607
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 721 m²
RAW22513 Esta villa excepcional ofrece vistas panorámicas al mar y un refugio sereno rodead…
$6,27M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 673 m²
RAW22610 Experimente la refinada vida costera en uno de los enclaves frente a la playa más …
$2,60M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 247 m²
RAW6422 Esta es una lujosa villa privada diseñada para una estancia confortable y aislada. …
$1,25M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Área 600 m²
RAW6576 ¡50 metros a la playa!Moderno complejo de villa situado a solo 50 metros de la play…
$780,075
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 6
Área 1 100 m²
RAW2644 Una impresionante residencia privada en tres rai de tierra de ladera libre (Chanote…
$3,07M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 512 m²
RAW21751 Descubra una villa de 4 pisos contemporánea en Rawai, que ofrece impresionantes vi…
$767,544
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 9
Área 1 100 m²
RAW6655 Una sutil mezcla de estilos combinados con la naturaleza tropical hace de esta vill…
$1,48M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 470 m²
RAW22730 Entra en un remanso de elegancia tropical con esta villa independiente privada en …
$1,17M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 5
Área 720 m²
NAI4627 Esta villa está a 20 minutos en coche del centro de Phuket y la popular playa Paton…
$1,57M
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
?✨ Luxurious Oasis Retreat with 3 Bedrooms in Scenic Wichit! ✨? Discover the epitome of…
$112,496
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Área 345 m²
RAW5501 Amazing house se encuentra en una zona tranquila con infraestructura desarrollada e…
$620,301
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Luxurious and luminous, this villa with a pool near Rawai aterfront is an absolute gem. Situ…
$614,988
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 582 m²
RAW22509 Esta oportunidad de preventa ofrece los mejores precios disponibles, lo que hace q…
$1,24M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 310 m²
RAW5296 Villa contemporánea frente a la playa con acceso directo a la playa de Amistad en R…
$1,39M
