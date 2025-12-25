Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Rawai
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Rawai, Tailandia

villas
388
adosados
4
dúplex
7
Casa Borrar
Eliminar
35 propiedades total found
Casa 1 habitación en Rawai, Tailandia
Casa 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Un estudio de estilo ecológico único de un famoso desarrollador balinesés.Complejo exclusivo…
$110,291
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 1 habitación en Rawai, Tailandia
Casa 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Unico apartamento en estilo ecológico de un famoso desarrollador balinesés.Nivel complejo ex…
$173,861
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 1 habitación en Rawai, Tailandia
Casa 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Apartamentos únicos se encuentran en una zona con impresionantes vistas de las montañas y la…
$87,523
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
NicoleNicole
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
El nuevo complejo de apartamentos de un desarrollador confiable se encuentra a poca distanci…
$171,331
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Este proyecto de baja altura de un desarrollador fiable ofrece la combinación perfecta de es…
$215,401
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Este amplio estudio es una opción ideal para aquellos que buscan comprar apartamentos en est…
$73,512
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Estate Service 24Estate Service 24
Casa 1 habitación en Rawai, Tailandia
Casa 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Apartamentos en un exclusivo condominio en el sur de Phuket, a solo 250 metros de la playa d…
$79,112
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Este complejo combina comodidad y privacidad, por lo que es una opción ideal tanto para resi…
$129,427
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
El apartamento está situado a 400 metros de Rawai Embankment, una de las zonas más atmosféri…
$160,489
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Vienna PropertyVienna Property
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
A poca distancia del complejo se encuentran supermercados, cafeterías y restaurantes, terraz…
$231,036
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 1 habitación en Rawai, Tailandia
Casa 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
El proyecto moderno consta de 11 edificios y ofrece viviendas confortables con infraestructu…
$65,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Apartamentos en un condominio exclusivo en el sur de Phuket, a solo 250 metros de Rawai. El …
$147,187
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos únicos en un nuevo complejo residencial, situado a solo 250 metros de la magníf…
$226,668
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 1 habitación en Rawai, Tailandia
Casa 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
El complejo se encuentra en una zona conveniente en el sur de Phuket y a poca distancia de e…
$92,415
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 1 habitación en Rawai, Tailandia
Casa 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Este moderno condominio boutique, situado a solo 200 metros de Rawai Quay, ofrece la combina…
$115,994
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Un nuevo complejo familiar premium en el distrito de Nai Harn en el sur de Phuket de un desa…
$460,773
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Los apartamentos están situados en una de las zonas más pintorescas de Phuket, a 200 metros …
$151,819
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 1 habitación en Rawai, Tailandia
Casa 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Este proyecto, rodeado por el mar en tres lados, ofrece la combinación perfecta de confort y…
$69,241
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamentos en un condominio exclusivo en el sur de Phuket, a solo 250 metros de Rawai. El …
$138,359
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
El complejo residencial ofrece una oportunidad única para convertirse en el propietario de a…
$252,310
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Moderna casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Rawai será una solución conveni…
$208,866
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Este proyecto ofrece la combinación perfecta de tecnología moderna y confort, lo que lo conv…
$120,193
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
El complejo se encuentra en una zona conveniente en el sur de Phuket, a 1,5 km de la playa d…
$138,622
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Complejo Premium de villas “mart” en la zona de Nai Harn en el sur de Phuket de un desarroll…
$519,303
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
El apartamento está situado en una pintoresca zona entre las playas de Nai Harn y Rawai en e…
$168,026
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El apartamento se encuentra a solo 400 metros del pintoresco Emercado Rawai en el sur de Phu…
$222,145
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
El complejo consta de cuatro edificios modernos, hechos en el estilo mediterráneo, y ofrece …
$107,082
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Este es un condominio boutique elegante situado a poca distancia de la pintoresca fachada de…
$199,531
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Este prestigioso complejo de baja altura se encuentra a solo 400 metros del pintoresco paseo…
$260,394
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Unico apartamento en estilo ecológico de un famoso desarrollador balinesés.Nivel complejo ex…
$288,632
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština

Parámetros de las propiedades en Rawai, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir